Necrológicas de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025

Miguel Debasa Los directivos y el personal de JUMA S.A. participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Miguel Debasa, acompañando a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

ISABEL HERRERA Falleció en General Roca a los 90 años. Su hija Patricia, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 fueron trasladados ayer al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

OSCAR VAZQUEZ Falleció en Neuquén el 3 de noviembre de 2025. José Vazquez y familia despiden a su hermano Cacho, con mucho afecto. Abrazan en el dolor con el deseo de una pronta resignación a su esposa Mirtha; a sus hijos Gastón, Laura, Maxi; y a sus nietas y nieto; haciéndolo extensivo al resto de los familiares y amigos. ¡Hasta siempre Cacho!. Sus restos fueron trasladados al cementerio Central de Neuquén.

Isabel H. Vda. de Herrera Paula Martínez, Mónica Abdo y Cristina Durante participan el fallecimiento de la madre de nuestra compañera de trabajo y amiga Patricia, acompañando a su familia en este doloroso momento.

ISABEL HERRERA vda. de HERRERA Falleció en Gral. Roca a los 90 años. Su hija Patricia, sus nietos Ayelén, Ezequiel, Ailín y Santiago, sus bisnietos Emiliano, Josefina, Malena y Rosario la despiden con amor, atesorando todos los momentos compartidos y guardando su alegría, fortaleza y enseñanzas. Te vamos a amar siempre «china».