Cuando era chico, Juan Cruz Martín no solo soñaba con pinguinos, tenía uno de peluche que lo acompañaba a todos lados. Para ese entonces, no se imaginaba que años después iba a pasar sus días rodeado de esos animales, siguiendo sus movimientos, observando sus nidos y estudiando el comportamiento de una colonia en una isla de Santa Cruz. Ese interés de la infancia se convirtió en su trabajo: es biólogo, realiza su tesis doctoral en Isla Quiroga, cerca de Puerto Deseado, y lleva adelante una investigación sobre las estrategias reproductivas de los pingüinos de Magallanes.

El camino comenzó en Buenos Aires, adonde se mudó a los 18 años para estudiar Biología en la Universidad de Buenos Aires (UBA). «Siempre me interesó el trabajo con los animales, la biología, la ecología, la conservación del ambiente», cuenta. Mientras avanzaba en la carrera, aquel gusto por los pingüinos empezó a tomar otra dimensión. «Algo que era un simple muñeco empezó a tomar forma, a tener otro sentido», relata.

Se recibió en marzo de 2023 y, apenas un mes después, comenzó el doctorado del Conicet en el Centro de Investigaciones de Puerto Deseado para estudiar específicamente a estos animales. La oportunidad llegó después de un primer intento fallido: había buscado trabajar con pingüinos para su tesis de licenciatura, pero no había sido seleccionado. Un año más tarde, el mismo grupo de investigación volvió a contactarlo. Esta vez, la propuesta era hacer un doctorado en una colonia de Santa Cruz.

Esta oportunidad implicaba dejar su vida en Buenos Aires y afrontar una tarea a más de mil kilómetros de su hogar. «La verdad que el trabajo con pingüinos era todo lo que yo quería: comportamiento animal, los trabajos reproductivos, tratar con los animales, trabajar en el campo… No podía pedir más», recuerda.

Hoy llegar hasta la colonia forma parte de la rutina. Pero la primera vez que estuvo allá para trabajar todavía la recuerda como una experiencia difícil de dimensionar. «Nunca me esperé realmente estar ahí, en una colonia rodeada de pingüinos», dice. «Me acuerdo estar almorzando con los pingüinos alrededor y decir ‘Que loco tener esta oportunidad’ porque nunca lo había imaginado posible».

Desde el Centro de Investigaciones recorre unos cinco kilómetros en camioneta hasta el frente de la isla. Después cruza en kayak un tramo de entre 50 y 100 metros para llegar a Isla Quiroga. Allá pasa desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde estudiando a las aves para su tesis: «La consistencia individual en las estrategias reproductivas de los pinguinos de Magallanes».

Su trabajo cambia según el momento de la temporada reproductiva. Los pingüinos de Magallanes llegan a la colonia en primavera y permanecen en tierra hasta marzo o abril. Primero aparecen los machos, que preparan los nidos; después llegan las hembras y se forman las parejas. Juan Cruz sigue ese proceso y registra quiénes regresan, dónde se instalan y cuándo comienzan a reproducirse.

Para reconocer a cada ejemplar utilizan microchips implantados en la nuca. Con un escáner pueden conocer su identificación sin tener que agarrarlo. «Con esto reducimos el estrés de tener que agarrarlos. Pasamos un escáner y sabemos quiénes son», explica.

También registra la formación de las parejas, la ubicación de los nidos, la fecha de puesta de los huevos y las condiciones en las que son incubados. El período de incubación dura unos 38 días. Por eso, una vez que conoce la fecha en que fue puesto un huevo, puede calcular cuándo volver para observar el nacimiento, una de las etapas más fascinantes.

Durante estos cuatro años de trabajo de campo ha visto solo cuatro nacimientos de pichones, es decir uno cada año. No es facil capturar el momento, pero sin dudas es una experiencia que le pone la piel de gallina. «Los pichones parten el cascaron a la mitad. Lo ves como empuja y sale de golpé. Es una locura, jamas en mi vida pensé ver los nacimientos», relata.

El trabajo con los pequeños ejemplares se basa en pesarlos, medir sus picos y patas y repetir esa evaluación los días suigientes para analizar su crecimiento. evaluar su crecimiento.

La realidad es que no todas las historias terminan bien. Y esa es una de las partes más difíciles. «Fui uno de estos días y encontré un pichón que estaba cada vez más flaquito. Ahí te das cuenta de que el padre no volvió y uno no puede intervenir», expone acerca de unas de las partes más difíciles de su trabajo.

Mientras disfruta del trabajo de campo, también transita la parte analitica de su tesis en la que busca conocer cuánto se repiten los comportamientos de un mismo ejemplar a lo largo de los años y cuánto pueden modificarse frente a los cambios del ambiente.

Sigue a determinados individuos durante distintas temporadas y observa si mantienen la misma pareja, si utilizan el mismo nido, cuándo ponen los huevos, cómo los incuban y cómo se turnan para alimentar a sus pichones. También registra sus desplazamientos en busca de alimento.

La pregunta es si esos comportamientos se mantienen o si los pingüinos los modifican cuando cambian las condiciones ambientales. «Los pingüinos son muy sensibles a los cambios ambientales. Por eso también los llaman centinelas de la salud del mar», señala.

En estos años de seguimiento, Juan Cruz encontró signos que apuntan a que los animales pueden modificar algunos de sus comportamientos según las condiciones que enfrentan, aunque todavía falta para tener una conclusión definitiva sobre cuánto y cómo logran adaptarse a los cambios del ambiente.

La investigación también lo llevará a conocer otra colonia de pingüinos de Magallanes. La próxima semana viajará al Islote Lobos, en Río Negro, junto a su directora, para realizar una campaña de trabajo de campo que se extenderá durante poco más de una semana. Allí podrá observar una población que se reproduce en condiciones ambientales diferentes a las de Isla Quiroga. «Es muy loco cómo las dos colonias están adaptadas a distintos tipos de ambiente», anticipa.

Juan Cruz está transitando su último año de trabajo de campo. Después llegará el momento de reunir todos los registros, analizar los datos y escribir la tesis doctoral, que espera presentar a fines del próximo año para recibirse en 2028.

Cuando mira hacia atrás reconoce que cumplir aquel sueño de la infancia no fue sencillo. Estudiar Biología le llevó siete años y el doctorado suma otros cinco.

A las exigencias de la investigación se agregan las dificultades económicas y la incertidumbre laboral. «Muchas veces pienso en dejarlo, en irme», confiesa, sin embargo, aunque vive el día a día laboral en soledad, hay un sostén que lo impulsa a seguir adelante: su familia, sus amigos y su pareja. «A veces uno necesita esa mano que te tire para adelante y te diga: che, podés, seguí», dice.

También porque sabe cuánto buscó llegar hasta ahí. «Yo tenía un sueño y lo tuve durante muchos años. Salí a buscarlo, salí a pedirlo y salí a ver dónde podía llegar», recuerda. «Las cosas no van a llegar solas, hay que salir y ver lo que uno quiere hacer, con quién quiere hacerlo, dónde quiere hacerlo y seguir para adelante. Este país necesita gente que ame lo que hace».