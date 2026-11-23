Antes de que nazca un beb\u00e9, muchas mujeres ya han imaginado c\u00f3mo ser\u00e1n como madres. Quiz\u00e1 se ven pacientes ante el llanto desconsolado, disfrutando de la lactancia o capaces de compaginar la crianza con su vida anterior.Pero \u00bfqu\u00e9 sucede cuando no aparece la seguridad que esperaban, cuando necesitan ayuda o cuando, junto al amor, sienten cansancio, frustraci\u00f3n o ganas de estar solas?A las dificultades de esta nueva etapa puede sumarse una pregunta inc\u00f3moda: \u00bfpor qu\u00e9 no soy la madre que cre\u00eda que
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