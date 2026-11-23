Un ángel caído
San Carlos de Bariloche
Roberto Savasta
DNI 14251572
Recostó en la noche su alma asombrada
sobre las estrellas de un cielo que espera que el mundo detenga su giro en la nada y el hombre despierte su sueño profundo
Descansó este ángel, en algún recodo
del largo camino.
Sobre el prado fresco, bajo el cielo claro
Un ángel alado temblando de miedo.
Cerrando sus ojos, respiró profundo
viéndose en el sueño sobre el viejo risco
y abajo las olas de un mar en su celo
mordiendo las rocas del débil cimiento.
De pronto caía, el risco cedía
Aturdido y solo, desperté de pronto
un poco asustado, sentí que me ahogaba en un mar desierto, en un mundo estéril girando en la nada.
Recostó en la noche su alma asombrada
sobre las estrellas de un cielo que espera y no pide nada.
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