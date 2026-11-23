San Carlos de Bariloche

Roberto Savasta

DNI 14251572

Recostó en la noche su alma asombrada

sobre las estrellas de un cielo que espera que el mundo detenga su giro en la nada y el hombre despierte su sueño profundo

Descansó este ángel, en algún recodo

del largo camino.

Sobre el prado fresco, bajo el cielo claro

Un ángel alado temblando de miedo.

Cerrando sus ojos, respiró profundo

viéndose en el sueño sobre el viejo risco

y abajo las olas de un mar en su celo

mordiendo las rocas del débil cimiento.

De pronto caía, el risco cedía

Aturdido y solo, desperté de pronto

un poco asustado, sentí que me ahogaba en un mar desierto, en un mundo estéril girando en la nada.

Recostó en la noche su alma asombrada

sobre las estrellas de un cielo que espera y no pide nada.