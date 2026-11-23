Hace apenas unos días, León XIV estuvo en la Argentina. Entre misas multitudinarias y encuentros con trabajadores, empresarios, sindicalistas, movimientos populares, presos y discapacitados, advirtió sobre la “automatización desregulada” y dejó una frase que circuló rápido: “el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano”. La efervescencia todavía perdura y vale la pena aprovecharla para algo más. Para algo nuestro.

En 1891, León XIII escribió en Rerum novarum que los hombres “no cambiarán su patria por una tierra extraña si la patria les da la posibilidad de vivir desahogadamente”. Se la recuerda por la cuestión obrera, mucho menos por esta intuición territorial, casi profética: la gente no se va de su lugar porque quiere, se va cuando su lugar deja de ofrecerle una vida posible.

El siglo XX le dio la razón de la peor manera. Fue el siglo de la migración del campo a la ciudad. América Latina es hoy la región en desarrollo más urbanizada del planeta: cerca del 80% de su población vive en ciudades, concentrada en pocos nodos que crecieron a expensas de su entorno.

Bariloche es una versión patagónica de esa historia. Se dice que creció por el turismo; es cierto, pero incompleto. En todas las ciudades de la región hay alguien con un hijo, una hermana o un nieto viviendo en Bariloche. Buena parte de la ciudad contemporánea no llegó por el lago, llegó por la Ruta 23: familias que buscaban un hospital, una escuela, un trabajo, una universidad, todo aquello que sus pueblos no pudieron ofrecer cuando se fue cayendo el modelo ovino-lanero, entre sequías, nevadas y caída de precios. Primero se fue una familia, después otra; después cerró una escuela rural, después…

Según el Censo 2022, el departamento Bariloche superó los 164.000 habitantes; Ingeniero Jacobacci, cabecera de la Línea Sur, apenas pasa los 8.000. Veinte a uno: la medida de una relación de dependencia. Y su reverso está dentro del ejido: unos cuarenta barrios populares donde viven más de seis mil familias, muchos todavía sin agua, cloacas, electricidad de red o calles por donde pueda pasar un colectivo. La ciudad que crece sobre los bordes es, en buena medida, la Estepa que se mudó.

Ciento treinta y cinco años después, León XIV retoma el hilo. Magnifica humanitas se presenta como heredera de Rerum novarum: si en 1891 los “nuevos asuntos” eran la máquina de vapor y la fábrica, hoy son la inteligencia artificial y la robótica. Ninguna es tecnofóbica, pero ambas desconfían del progreso que no se pregunta a quién sirve: la tecnología “no es neutral, porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula, la utiliza”.

Esa frase merece leerse desde la estepa. Cada innovación del siglo XX prometía acercar el campo a la ciudad. La tecnología no vació los campos por sí misma; los vació un modelo de desarrollo que concentró en las ciudades los servicios, las oportunidades y las decisiones, y dejó al territorio rural la tarea de proveer materia prima y, después, personas.

La encíclica advierte que el riesgo se repite. Describe regiones atrapadas en “economías híbridas“, que se convierten “en reservas de mano de obra precaria y focos de inestabilidad y migraciones forzadas“. Cualquiera que conozca la Línea Sur reconoce el retrato. Si el siglo XX vació los campos con rutas que sólo iban en una dirección, el XXI puede hacerlo con conexiones que sólo funcionan en un sentido.

Pero también señala una salida: “las soluciones deben encontrarse a nivel nacional y local, involucrando a las comunidades intermedias”, con decisiones tomadas “al nivel más cercano posible a las personas involucradas”.

Esa es la discusión pendiente de Bariloche. La ciudad acumuló algo excepcional para su escala: el Centro Atómico, el Instituto Balseiro, Invap, las universidades, el Conicet, el INTA, un parque tecnológico. Pero se volvió nodo de los flujos globales y no, en la misma medida, nexo de su propio entorno. Una ciudad intermedia no se define por su tamaño sino por su función de intermediación con el medio rural, la región de cercanía. Esa función, en Bariloche, está a medio cumplir.

Si el siglo XX llevó población del campo a la ciudad, el XXI necesita el movimiento inverso: no de personas, sino de funciones. Que la lana y la carne se procesen en origen; que las compras públicas y los mercados de cercanía prioricen la producción regional; que la ciencia barilochense se ponga al servicio de los problemas productivos de la región; que la tecnología digital sea un puente para trabajar, estudiar y atenderse desde el campo, y no otra puerta de salida.

Nada de eso ocurre por derrame. Requiere instituciones: planificación conjunta con los municipios de la región, financiamiento estable, coordinación entre Nación, Provincia y municipios que no se active solamente ante una emergencia. La reforma de la Carta Orgánica es la oportunidad para pasar de las buenas intenciones a los instrumentos.

Durante un siglo, la Ruta 23 fue casi de mano única: llevó gente hacia la cordillera y devolvió apenas visitas. Hace falta que empiece a circular en los dos sentidos. Que vayan hacia la estepa servicios, conocimiento, inversión y decisiones compartidas, y que vuelvan hacia la ciudad productos, trabajo y una identidad que Bariloche también necesita para saber quién es.

No se trata de que nadie se vaya ni de que todos se vuelvan. Que quedarse, irse o volverse sean elecciones, y no destinos.

*Trabajador social, magíster en Políticas Públicas y Gobierno (UNRN) y referente político y social de San Carlos de Bariloche.