Se habilitó el SGI y está en marcha el beneficio del RIMI

Cra. Micaela Schmidt (Larrondo, Tonelli & Asoc.)

A través de la Resolución General 5889/2026, la cual fue publicada este martes 25 de Agosto en el Boletín Oficial, ARCA puso en marcha el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), la plataforma digital que las empresas precisaban para gestionar y acceder a los beneficios del RIMI.



El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) nació dentro de la Ley 27.802 de Modernización Laboral con un objetivo simple: incentivar a las empresas —nacionales o extranjeras— a que inviertan en el país. Para eso ofrece dos beneficios en paralelo: reducir la carga del Impuesto a las Ganancias mediante una amortización acelerada de los bienes, y recuperar de manera más ágil el IVA de la inversión.



Entre los principales requisitos, hay que superar un piso de inversión según el tamaño de la empresa —desde 150.000 dólares para una micro hasta 9 millones para una mediana Tramo 2, en un plazo de dos años—, con una excepción que interesa especialmente a la región: los sistemas de riego, las mallas antigranizo, los equipos de alta eficiencia energética y los bienes semovientes acceden al beneficio sin alcanzar ese mínimo.



Para acceder, las empresas necesitan además contar con Certificado MiPyME vigente al primer día del ejercicio fiscal en que realicen la primera inversión.

Clave para la región: los sistemas de riego, las mallas antigranizo, los equipos de alta eficiencia energética y los bienes semovientes acceden al beneficio sin alcanzar el piso mínimo de inversión exigido para ingresar al RIMI.



Con la ley vigente y reglamentada, restaba un paso esencial: un lugar donde poder gestionar los proyectos, subir los comprobantes y pedir el beneficio. La Resolución General 5889/2026 crea el “Sistema de Gestión de inversiones (SGI)”, un servicio web al que se ingresa con Clave Fiscal desde el sitio de ARCA.

Desde este servicio, la empresa registra cada proyecto, informa las inversiones realizadas, sube los comprobantes que las respaldan y elige qué beneficio utilizar. Cada inversión se clasifica en ocho categorías —bienes de capital, informática y telecomunicaciones, obras, equipos de riego agrícola, eficiencia energética, bienes semovientes, malla antigranizo, y minas, canteras y bosques— y el sistema asigna un código único para tener su identificación, respectivo seguimiento y acciones de registro necesarias.



La primera inversión no puede ser anterior al 6 de marzo de 2026, y como máximo los comprobantes pueden tener fecha de emisión hasta el 19 de mayo de 2028 inclusive. Un detalle específico para quienes tengan una obra en marcha: el Decreto 242/2026 establece que solo califican como “obra” dentro del RIMI las que, al 6 de marzo de 2026 —fecha de entrada en vigencia de la ley—, tenían un grado de avance inferior al 30%.

Dato 6/3/26 Las inversiones presentadas en el marco del RIMI deben ser posteriores a esa fecha y hasta el 19/5/2028.



Para poder aplicar el beneficio de amortización acelerada, deberá presentarse la información necesaria antes del vencimiento de la declaración jurada de Ganancias en la cual se incorpore dicha amortización. Los bienes que se incorporen en la respectiva declaración jurada y su amortización tendrán que coincidir con lo informado en el SGI.



En cuanto a la devolución del IVA, el mecanismo funciona por ventanas: la presolicitud se presenta cuatro veces al año, entre los días 1 y 10 en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año y para saber el cupo fiscal asignado se consulta entre los días 11 y 15 de esos mismos meses. Transcurridos tres períodos fiscales mensuales desde aquel en que resulto procedente el cómputo del crédito fiscal, el comprobante queda disponible para el recupero formal.



Para el Alto Valle y la Patagonia es una noticia significativa ya que la malla antigranizo, el riego y la eficiencia energética son categorías sin piso mínimo de inversión, insumos esenciales entre productores frutícolas y agroindustriales de la zona.