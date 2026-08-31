En Neuquén repondrán la baldosa de la Memoria en el lugar del secuestro de Mirta Tronelli

El secuestro de Mirta Tronelli en su lugar de trabajo, al mediodía del 11 de junio de 1976, quedó retratado en una baldosa de la Memoria (foto archivo Oscar Livera)

La APDH Neuquén llevará a cabo hoy la reposición de la baldoza de la Memoria de Mirta Tronelli, secuestrada el 11 de junio de 1976 desde su lugar de trabajo, donde funcionó la sede Acción Social de la provincia, en avenida Argentina 261.



La actividad se llevará a cabo a las 11 en esa vereda, como parte del día internacional por las víctimas de desaparición forzada que se conmemoró el 30 de agosto.

El hito, en la vereda donde antes funcionaba el acceso a la vieja Galería Española, fue retirado unos meses después de la colocación por una remodelación del sector. La placa recordatoria está contemplada como un reconocimiento institucional de difusión de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado en Neuquén, a través de una ordenanza.

Tronelli presidía el centro de Estudiantes de Trabajo Social de la UNCo, nació en Cipolletti, vivía en Barda del Medio y fue llevada al centro clandestino “La Escuelita” de Bahía Blanca. Sigue desaparecida. “Reponer su baldosa es volver a nombrarla, recuperar su historia y mantener viva la memoria”, indicó la APDH en su convocatoria.

Conversatorio con Adriana Metz y recorrida por el interior



A su vez mañana 1 de septiembre a las 10, en la sede de ATEN de Alcorta 373, el foro Memorias que Persisten (MqP) convocó a un conversatorio con Adriana Metz, hija del matrimonio secuestrado en Cutral Co, Graciela Romero y Raúl Metz, en diciembre de 1976.

Adriana Metz estuvo en Neuquén donde se plantó un árbol en el paseo de las Abuelas de Plaza de Mayo por la recuperación del Nieto140 (foto archivo Cecilia Maletti)



Metz recuperó a su hermano el año pasado, el Nieto 140, quien fue apropiado al nacer en abril de 1977, en “La Escuelita” de Bahía. Sus padres, continúan desaparecidos. Adriana Metz estará en Cutral Co el miércoles 2 en charlas organizadas por ATEN y el grupo de familiares y sobrevivientes del Terrorismo de Estado; mientras que el 3 estará en Loncopué y Las Lajas.