Golpe al narcomenudeo en Neuquén: detuvieron a 12 personas y secuestraron cocaína, armas y más de $8 millones

Unos 100 efectivos de la Policía del Neuquén realizaron 12 allanamientos en el barrio Cuenca XV de la capital provincial y detuvieron a 12 personas investigadas por presunta comercialización de drogas. Durante los procedimientos también secuestraron cocaína, marihuana, armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo.

El operativo se concretó el 27 de agosto, comenzó cerca de las 21 y se extendió durante unas cinco horas. Además de las detenciones, una vivienda fue clausurada preventivamente y se incorporaron numerosos elementos a la investigación judicial.

Una investigación que comenzó en mayo

La causa se inició el 12 de mayo de 2026 a partir de un requerimiento de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad para investigar a una familia sospechada de dedicarse a la venta de estupefacientes.

A partir de entonces, los investigadores relevaron distintos puntos del oeste de Neuquén capital y establecieron, según la pesquisa, la existencia de una estructura familiar vinculada con el tráfico de sustancias psicoactivas.

Con esa información, la Justicia autorizó los procedimientos realizados en distintos domicilios del barrio.

Cocaína, marihuana, armas y dinero

En los allanamientos se secuestraron 123,05 gramos de clorhidrato de cocaína y 79,40 gramos de cannabis sativa, además de semillas de marihuana y seis balanzas.

También fueron incautados más de 8,4 millones de pesos, dólares y pesos chilenos. A esto se sumaron cinco armas de fuego, municiones, seis vehículos y teléfonos celulares.

Los 12 detenidos quedaron vinculados a la investigación y, según informó la Policía, fueron vinculados a la causa penal en el marco de las actuaciones por la presunta actividad de comercialización de estupefacientes.

Cinco horas de procedimientos en Cuenca XV

El despliegue estuvo a cargo de personal de la división Antinarcóticos, con participación de alrededor de un centenar de policías. Las medidas simultáneas permitieron reunir elementos considerados de interés para avanzar en la investigación sobre la estructura que operaba en la zona.

La causa continúa bajo intervención de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, mientras se analizan los elementos secuestrados y la situación procesal de las personas involucradas.