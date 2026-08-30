Ingresó a una panadería, roció con nafta a una empleada e intentó prenderla fuego en El Bolsón: fue detenida

Un tenso episodio se vivió este sábado en las calles de El Bolsón. Una mujer ingresó a una panadería, roció con nafta a una empleada e intentó prenderla fuego dentro del local. La agresora fue detenida, mientras que la víctima fue trasladada al hospital por precaución.

Según precisó el medio local InfoChucao, el hecho ocurrió después de las 18, en un comercio ubicado sobre la calle Azcuénaga, a pocos metros del puente sobre el río Quemquemtreu.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron a Diario RÍO NEGRO que allí una mujer en situación de calle pidió comida, luego se enojó y finalmente terminó rociando con combustible a una empleada, aunque no se informó en qué circunstancias tenía el combustible.

La atacante fue aprehendida por la Policía y consigo le encontraron tres encendores, los cuales -bajo circunstancias que aún no fueron clarificadas- no llegó a utilizar para activar el líquido acelerante.

Las autoridades notificaron que la detenida se trata de una mujer que ya cuenta con antecedentes por cuestiones referidas a su salud mental. Una de las primeras medidas que se dispuso fue su internación involuntaria por 48 horas en un centro especializado.

Este lunes 31 de agosto a las 9 se llevará a cabo una audiencia, en donde la fiscal Yamila Vera solicitará su internación provisional -por tiempo indeterminado- hasta que pueda ser derivada a un lugar específico en el que pueda estar alojada, dependiendo de los resultados de las correspondientes pericias psiquiátricas.

Cómo está la trabajadora de la panadería que fue rociada con nafta

La mujer agredida fue trasladada de forma preventiva al hospital local para su atención. Si bien no recibió lesiones, sí preocupó las posibles consecuencias del contacto del combustible en la zona de los ojos, reportaron medios locales. Desde el Ministerio Público señalaron a este diario que está bien de salud.

Mientras tanto, la madre de la trabajadora publicó un sentido posteo en sus redes sociales ante la preocupación de los hechos mencionados.

«Mientras yo estoy acá intentando asimilar lo que pasó, no puedo dejar de pensar en una pregunta que me quema por dentro: ¿Qué habría pasado si esos fósforos se encendían? Hoy estamos hablando de una mujer internada y de una familia aterrada. Pero mañana podríamos estar hablando de una vida perdida. Y es ahí donde siento una indignación enorme«, declaró.

En este sentido, apuntó que la salud mental necesita «tratamiento, seguimiento y decisiones responsables», pero que si existe un riesgo para terceros pidió su debida intervención dentro de lo que establece la ley. «No quiero que mañana alguien diga: ‘No pudimos hacer nada'», alertó.

La mujer pidió a las autoridades que intervengan en el caso: «Miren a mi hija. Miren a una mujer que estaba trabajando y que pudo haber terminado quemada viva. Miren a una familia que hoy tiene miedo de pensar qué podría haber pasado».

«No esperen a que haya una muerte para preguntarse qué se podría haber hecho antes. Hoy mi hija sobrevivió. Y como mamá, voy a agradecer cada minuto que sigue con nosotros», comentó y concluyó: «Por favor, quienes tienen que tomar decisiones: no miren para otro lado. No esperen otra tragedia. Actúen ahora».