Este lunes, el Consejo de la Magistratura define cargos en Río Negro, con foco en la Justicia Electoral

El año pasado, el Consejo de la Magistratura, con otra integración, destituyó al camarista Guerra Labayen. Este lunes se designa al reemplazo. Foto: Marcelo Ochoa.

El Consejo de la Magistratura resolverá este lunes en Viedma cuatro concursos para cubrir cargos en la Justicia rionegrina aunque la expectativa institucional se concentra esencialmente en dos definiciones.

El cuerpo, que sesionará desde las 9, deberá elegir al próximo integrante de la Cámara Laboral de Viedma y a quien ocupará la Secretaría Electoral, vacante desde la renuncia de Verónica Belloso. Pero la primera de esas decisiones puede abrir además otra vacante de relevancia: la titularidad del Juzgado Electoral, actualmente a cargo de Carlos Da Silva.

Da Silva es uno de los cinco finalistas del concurso para la Cámara Laboral y aparece como uno de los principales candidatos junto con el secretario del tribunal, Martín Crespo. Completan la nómina Edith Gertosio, Juan Kissner y Mario Regazzi Harina.

La eventual promoción de Da Silva dejaría vacante el mando en el Juzgado Electoral, en la previa del calendario electoral de 2027. Por eso, cualquier recambio en su conducción implica una movida que excede la cobertura de un cargo judicial.

El concurso para la Secretaría Electoral, en tanto, dejó seis postulantes en la instancia final. Entre ellos están dos integrantes del Poder Judicial, Fernando García Rampelotto y Nancy Peilman; Lumila Rossi y Patricia Delgado; la subsecretaria de Asuntos Jurídicos de Vialidad, María Mercedes Buzzo; y el secretario legislativo del bloque de JSRN, Nicolás Land, quien aparece como uno de los candidatos con mayores posibilidades para ocupar la Secretaría.

El concurso por un miembro de la Cámara Laboral fue convocado para cubrir la vacante que dejó Gustavo Guerra Labayén (destituido el año pasado), con siete postulantes iniciales y cinco que llegaron a la etapa final.

Otros dos concursos

La agenda del Consejo de la Magistratura incluirá además la cobertura de un cargo de juez de Garantías y otro de adjunto en la Defensoría de Menores e Incapaces.

Para el juzgado de Garantías, la convocatoria se realizó a partir de la renuncia de Daniela Zágari, quien dejó su cargo para jubilarse. Aunque Zágari se desempeñaba como jueza de juicio, el Superior Tribunal de Justicia definió orientar la cobertura hacia un juzgado de Garantías.

De los nueve postulantes iniciales, cinco llegaron a la instancia final: las fiscales Yanina Vanesa Estela Passarelli, Maricel Viotti Zilli y María Candela Sequeiros -esta última, adjunta-; la secretaria del Tribunal de Impugnación, Virginia Sastre; y Guillermina Aguirre.

El cuarto concurso corresponde a un cargo de adjunto en la Defensoría de Menores e Incapaces. La convocatoria fue realizada en junio del año pasado y tres postulantes llegaron a la etapa de entrevistas: Nélida Flores, Amira Nahir Yunis y Guillermina Aguirre.

La reunión estará encabezada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián. También participarán los legisladores Facundo López y Lucas Pica, ambos de JSRN, y Juan Martín, del PRO; además de los representantes del Colegio de Abogados Gastón Suracce, Maximiliano Mullally y Valentina Baigorria. Se sumará un representante del Poder Judicial integrante del fuero al concurso que corresponda.