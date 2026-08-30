Quién era el hombre que fue hallado muerto en un incendio en Centenario: el pedido solidiario de su familia

Un incendio fatal ocurrió en Centenario este sábado 29 de agosto en horas de la noche. Un hombre fue encontrado muerto en el interior de la vivienda que fue consumida por el fuego. Mientras las autoridades investigan las circunstancias del siniestro, la familia de la víctima fatal pide ayuda para enfrentar los costos del sepelio.

Según informó Centenario Digital, el hecho ocurrió en una vivienda de la calle Los Incas, entre Alfonsina Storni y Gabriela Mistral, en el Barrio Huemul.

Allí, vecinos se alertaron por un estruendo seguido de la presencia de humo que provenía de la propiedad. En el lugar intervinieron bomberos voluntarios junto a personal de la Comisaría 52° y del Hospital Dr. Natalio Burd.

En el interior de la casa localizaron a un hombre ya sin signos vitales. «Cuando llegamos había un incendio generalizado en la casa y encontramos el cuerpo a pocos metros de la entrada de la puerta principal», detallaron a Diario RÍO NEGRO desde el cuartel de bomberos de Centenario.

Según apuntó el medio local, el cuerpo fue detectado con algunas quemaduras y ciertos indicios que apuntarían a que el caso se trató de una autodeterminación. Esta tarde se llevó a cabo la autopsia en Neuquén capital, cuyos resultados aún no trascendieron oficialmente.

Quién era el hombre que fue hallado muerto: el dolor de la familia y el pedido de ayuda

La víctima fatal del incendio en Centenario fue identificada como Vicente Alejandro Peña, un hombre de 49 años de edad.

A través de sus redes sociales, su sobrina Shirley lo despidió con un sentido mensaje: «Vicente tenía una manera muy especial de hacerse presente. Sus visitas espontáneas, sus grandes hazañas, sus anécdotas y esas ocurrencias que tantas veces nos hicieron reír hoy se transforman en recuerdos que vamos a llevar para siempre».

«Muchos seguramente lo recuerden por su caminar tan particular, por sus locuras en bicicleta, por su risa que se escuchaba a kilómetros y por esa esencia tan única que hacía imposible que pasara desapercibido», agregó.

La familiar precisó que Vicente «vivía de changas y de rebuscarse día a día, con recursos muy limitados». En este marco, indicó que mientras sus allegados aguardan por los resultados de la autopsia, se organizan para «avanzar con todo lo necesario para darle la despedida que merece».

Por este motivo, a través de las redes sociales, iniciaron una campaña para juntar fondos para el sepelio. «Sabemos que son tiempos difíciles para todos, pero cada granito de arena cuenta y cualquier aporte, por pequeño que sea, significa muchísimo para nosotros», acotó.



«Gracias a todos los que están acompañando a nuestra familia en este momento tan difícil. Hasta siempre, tío Vicente. Tu risa, tus locuras y tus historias quedan con nosotros», concluyó.

Dónde recurrir en Neuquén y Río Negro para buscar ayuda si se reconocen signos de alerta sobre suicidios

En Neuquén, los hospitales Heller y Castro Rendón de Neuquén capital cuentan con guardias activas interdisciplinarias de salud mental, las 24 horas. En el caso de Bouquet Roldán es de 8 a 20 horas.

También se pueden consultar en los centros de salud y hospitales del interior. Además, se puede llamar a la línea de contención en salud mental y adicciones, al número 299-5358191.

El SIEN tiene atención de emergencias para salud mental y consumo problemático de 8 a 20 horas, a través del 107, todos los días.

En Río Negro ante una situación de intento de suicidio o de riesgo de autolesión se puede llamar al 911. También pueden acercarse o comunicarse con el hospital o centro de salud más cercano, o bien a través de la línea telefónica nacional y gratuita de Salud Mental 0800 999 0091.