El posteo de Luciana Salazar tras no ser invitada al casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega 

La mediática se pronunció en sus historias de Instagram después de su llamativa ausencia a la boda de su primo.

Luciana Salazar no fue invitada al casamiento de su primo Emanuel Ortega y Julieta Prandi. Tras su ausencia, estalló la interna familiar. Después de que se conociera que solo unos pocos asistirían al civil, la mediática estalló con un filoso posteo en su cuenta de Instagram.

La influencer compartió en sus historias una imagen de unas manos sosteniendo un corazón, acompañada por una profunda reflexión sobre los vínculos.

“La forma en la que tratas a otros es un reflejo de cómo te sientes contigo mismo”, reza el texto que aparece en la postal.

Esta story fue interpretada como un “palito” para su primo Emanuel y su flamante esposa, quienes decidieron no invitarla a uno de los días más importantes de su vida.

Por qué Luciana Salazar no habría sido invitada a la boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Las versiones sobre el motivo de las ausencias de familiares al casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi son variadas. Por un lado, se habló de una supuesta desinteligencia en la organización, pero también de conflictos previos entre algunos miembros de la familia. En particular, se mencionó que Luciana Salazar estaría distanciada de la familia Ortega y que no mantienen diálogo desde hace tiempo.

“No la invitaron a Luciana y que Luciana estaría teniendo problemas con la familia Ortega, y que no se saluda con Julieta desde ‘Poné a Francella’”, reveló Majo Martino al aire de Sálvese quien pueda (América).

Y profundizó: “No estaría todo bien con la familia en este momento. Tienen algunos malos tratos, dicen. Se llevan mal con algunas cuestiones. Han discutido en diferentes ocasiones”.

“En un Año Nuevo, que no fue el pasado, fue el anterior, Luciana no la saluda a Julieta porque está todo mal, y Evangelina Salazar le puso los puntos a Luciana para que la salude, para que haya buena relación, y la tuvo que saludar pero no le gustó nada”, concluyó la panelista sobre el punto de quiebre de la relación.

Pía Shaw se comunicó con Luli, quien le dijo: “No avisó a nadie. No invitó a nadie, que yo sepa”. “Mi papá, que Emanuel lo ama, tampoco sabía de esto”, agregó la mediática.