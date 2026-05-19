Miles de años bajo tierra: Finlandia pone en marcha la primera instalación del mundo destinada a enterrar residuos radioactivos

Finlandia activó la primera instalación subterránea en el mundo destinada a la eliminación de desechos radioactivos. Se trata de la planta Onkalo, que después de más de dos décadas de construcción entrará en funcionamiento hasta 2120, cuando quedará sellada de forma permanente.

Se espera que en unos pocos meses las autoridades le concedan la licencia correspondiente a la instalación, que será el destino final de toneladas de residuos radiactivos que se ubicaran a más de 400 metros bajo tierra.

El proceso es el siguiente: mediante una maquinaria no tripulada, las barras radioactivas se sellarán en contenedores de cobre, para luego ser enterradas en túneles de gran profundidad. Estos se llenarán con capas «amortiguadoras» de arcilla de bentonita, que absorbe el agua.

En total, las bóvedas pueden almacenar hasta 6.500 toneladas de combustible nuclear gastado, según indicó Posiva, empresa responsable de la gestión de los residuos nucleares finlandeses.

Una planta aislada de la civilización

El proyecto se sitúa en la isla de Olkiluoto, cerca de tres de los cinco reactores nucleares que tiene el país nórdico: la localidad más cercana es Eurajoki -15 kilómetros-, donde viven cerca de 9.000 habitantes, que en su mayoría trabajan en la central nuclear o en la instalación de almacenamiento.

La planta Onkalo -«cueva» en finés- comenzó sus obras en 2004, y demandó una inversión de 1.200 millones de dólares. El lugar donde se llevó adelante la construcción fue elegido por su roca madre de 1.900 millones de años de antigüedad, que garantiza gran estabilidad con un bajo riesgo sísmico.

Onkalo se sitúa en la isla de Olkiluoto, cerca de tres de los cinco reactores nucleares que tiene el país nórdico. Foto: gentileza.

«El aislamiento de la civilización y de la población en la superficie es importante debido a la radiación que emiten los residuos», explicó Tuomas Pere, geólogo de Posiva, para la agencia AP News.

«Pero la cuestión es que, al llevar a cabo este almacenamiento definitivo, podemos eliminar los residuos de forma más segura que almacenándose en instalaciones situadas en la superficie«, agregó.

Los contenedores están diseñados con el objetivo de que permanezcan sellados el tiempo suficiente para que la radioactividad de los residuos disminuya a niveles que no perjudiquen al medio ambiente. Sin embargo, para que la misma se reduzca a niveles normales, deberán pasar cientos de miles de años, según indicó la empresa.

En el presente, en el resto del mundo, los residuos radioactivos se almacenan de temporalmente dentro de piscinas en reactores individuales y en instalaciones de almacenamiento en contenedores secos sobre el terreno.

Los desafíos para Onkalo

El director de seguridad de la energía nuclear en la Union of Concerned Scientists, Edwin Lyman, advirtió que el proyecto tiene sus desafíos, principalmente la corrosión de los contenedores de cobre, cuya velocidad puede variar, aunque lo ideal es que sea lo más lento posible.

Sin embargo, aseguró que sigue siendo la mejor alternativa posible para el tratamiento de los residuos peligrosos. «Mi visión sobre la disposición de residuos nucleares es que no hay una buena opción, pero es importante encontrar la menos mala«, afirmó.

En ese sentido, añadió que almacenar el combustible nuclear gastado a gran profundidad de forma permanente es mejor que dejarlo en la superficie, debido a que de esa manera es menos vulnerable a posibles sabotajes.

Onkalo es la primera instalación de su tipo en funcionamiento. En Suecia se comenzó a construir un repositorio en 2024, pero se prevé que recién se inaugure a finales de la década de 2030. Por otra parte, el proyecto Cigéo en Francia aún no comenzó su construcción, y se ha enfrentado a oposiciones.