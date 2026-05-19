Bariloche reunió a expertos de todo el país para frenar el avance del narcotráfico

Por primera vez, el encuentro se realiza fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Bariloche fue elegida sede. Foto: Alfredo Leiva

Río Negro fue sede de un encuentro nacional de la lucha contra el narcotráfico. Por primera vez, el Consejo Federal de Precursores Químicos sesionó fuera de la Ciudad de Buenos Aires y se eligió a Río Negro. La jornada contó con la participación de la ministra de Seguridad de Nación, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Seguridad de Río Negro, Daniel Jara.

Cómo frenar el desvío de sustancias químicas utilizadas para fabricar drogas ilegales, mejorar los controles y «fortalecer la capacidad de reacción del Estado frente a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas» fueron los ejes de las dos jornadas.

«Existe una preocupación porque las bandas narcocriminales cambiaron sus métodos, utilizan nuevas sustancias y buscan permanentemente rutas alternativas para mover químicos que luego terminan en laboratorios clandestinos. Por eso, la mirada está en detectar esas maniobras antes de que las drogas lleguen a producirse», indicaron los organizadores del encuentro.

El foco está en el control de los llamados precursores químicos. Son sustancias legales utilizadas en distintas industrias que también son indispensables para fabricar cocaína y drogas sintéticas. «El desafío del Estado consiste justamente en impedir que esos productos sean desviados hacia circuitos ilegales sin afectar la actividad económica formal», indicaron.

Por primera vez, el encuentro se realiza fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Bariloche fue elegida sede. Foto: Alfredo Leiva

Capacitación e intercambio

Durante las jornadas en Bariloche, se hizo un análisis de «inteligencia criminal, actualización normativa, uso de tecnología aplicada a controles y nuevos mecanismos de fiscalización». Se presentaron sistemas de detección rápida y nuevas herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer los controles en rutas, depósitos, empresas y puntos estratégicos.

También hubo intercambio de información entre provincias para detectar patrones comunes vinculados al narcotráfico y al movimiento sospechoso de sustancias químicas.

«La decisión de realizar este encuentro en Río Negro es una señal clara de federalización de la política de seguridad y ubica a la provincia en un lugar de protagonismo dentro de la agenda nacional contra el narcotráfico«, manifestaron desde la Secretaría de Narcocriminalidad de Río Negro. Entendieron que «la elección de Bariloche como sede no fue casual: la Patagonia aparece hoy como una región clave para fortalecer controles, mejorar la articulación federal y anticipar nuevas modalidades criminales».

Darío Buonaventura, titular de la cartera, destacó que este tipo de encuentros permite a las fuerzas de seguridad provinciales y federales conocer las últimas actualizaciones y las novedades tecnológicas para enfrentar estos delitos. «Todo esto es dinámico, se actualiza constantemente, por eso la importancia de estas reuniones y capacitaciones. Se habla de las metodologías que afloran en los procedimientos y las nuevas rutas, como el tráfico de encomiendas, el narcomenudeo a través de las redes sociales. Hay una diversidad de sistemas que se van complejizando, por eso la necesidad de tener una policía especializada que demanda este tipo de capacitaciones», advirtió Buonaventura.

Por primera vez, el encuentro se realiza fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Bariloche fue elegida sede. Foto: Alfredo Leiva

El funcionario provincial consideró que en cada provincia «la complejidad es diversa, según su geografía». En Río Negro, por ejemplo, destacó la puesta en marcha del 0800 Drogas desde 2017 que permite efectuar denuncias anónimas.

En 2025, se recibieron más de mil llamados a ese número y en lo que va del 2026, ya se han recepcionado alrededor de 500. «La mayoría está concentrada en el Alto Valle. Lo cierto es que el número va incrementándose», dijo.

«¿Qué tan efectivos son esas denuncias anónimas?», se consultó. «La Fiscalía Federal avanza. Muchos allanamientos terminan en proceso, con condena o no. Pero eso ya depende de la Justicia Federal», indicó. Y acotó que «alrededor del 70% de las causas en trámite de la Justicia Federal corresponden al 0800«.

En este sentido, también consideró que el nuevo Código Procesal Penal Federal, en vigencia desde noviembre de 2024, facilitó las investigaciones en Río Negro, otorgando un rol central a los fiscales.

El uso de inteligencia artificial por parte de las organizaciones narco

Monteoliva mencionó que, en los últimos años, la producción de cocaína en la región aumentó en gran medida. En Colombia, por ejemplo, se quintuplicó en relación a 15 años atrás. «Los últimos informes transnacionales de organizaciones multilaterales definen a Sudamérica como el epicentro de la cocaína mundial», advirtió el funcionaria nacional.

Las organizaciones criminales, mencionó, «ya no responden a las lógicas tradicionales que conocíamos años atrás. Hoy operan en formato de redes transnacionales que se mueven a través de los distintos países que combinan rutas terrestres, aéreas, fluviales y marítimas«.

Se refirió a «estructuras criminales globales que funcionan con una lógica empresarial y que tienen una capacidad permanente de reinversión. Incluso con tecnología más avanzada». En este sentido, planteó el uso de la inteligencia artificial por parte de estas organizaciones. «A veces, creemos que la inteligencia artificial es una herramienta solo para quienes queremos combatir el delito, pero resulta que está siendo altamente utilizada y aprovechada también por ellos«, señaló Monteoliva.

Asimismo, insistió en que la seguridad ya no se puede pensar solo desde la lógica policial. «Quizás en las calles es el referente más inmediato y tangible. Pero el narcotráfico se combate con un conjunto de herramientas que deben conducir a la anticipación. En estas últimas semanas, tuvimos a nivel federal dos procedimientos muy importantes de cocaína que respondieron a este concepto de la anticipación». En ambos casos, una investigación condujo al aterrizaje de dos avionetas por pistas clandestinas.

Por primera vez, el encuentro se realiza fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Bariloche fue elegida sede. Foto: Alfredo Leiva

«Las organizaciones criminales podrán cambiar rutas, métodos y planes de operación, pero para producir siguen necesitando sustancias químicas. Siguen necesitando laboratorios clandestinos y el Estado tiene que anticiparse», aseguró. Consideró que «cada precursor químico desviado ilegalmente puede transformarse en miles de dosis de droga circulando en nuestras comunidades y afectando fundamentalmente a nuestros jóvenes».

Por último, planteó que «cada desvío detectado a tiempo es una organización criminal que se debilita». En este sentido, recalcó que en los últimos dos años, se incorporaron 424 nuevas sustancias al listado nacional de estupefacientes y más de 50 sustancias relevantes para la fabricación ilícita de drogas sintéticas. También destacó que en los últimos dos años, capacitaron a 9.500 efectivos federales y provinciales en más de 90 actividades.