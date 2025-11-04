Necrológicas de hoy, martes 4 de noviembre de 2025

JERÓNIMA ACOSTA Los miembros de la Comisión Directiva y Personal del Colegio Médico de General Roca participan el fallecimiento de la madre de su asociado Dr. Roberto Baez y acompañan a él y a su familia en este doloroso momento.

JOSE LUIS MORALES Falleció en General Roca los 48 años de edad. Su esposa Mirta Caniupan, sus hijos, sus padres, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Afiliado a UATRE. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES – TRASLADOS – SEPELIOS.

RAUL MANFREDO DE GROSSI Falleció en General Roca los 75 años de edad. Su esposa , sus hijos, hijos politicos, nietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Sala A de Belgrano 678 de Cervantes, serán destinados a cremacion el dia de mañana. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES – TRASLADOS – SEPELIOS.

ROSALVA DEL CARMEN BRIONES Falleció en General Roca los 95 años de edad. Sus hijos, hijos politicos, nietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Logos de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.

ELSA VAZQUEZ MARTINEZ Falleció en General Roca los 91 años de edad. Sus hijos, hijos politicos, nietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Helios de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES – TRASLADOS – SEPELIOS.