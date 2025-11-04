Necrológicas de hoy, martes 4 de noviembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, martes 4 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
JERÓNIMA ACOSTA
Los miembros de la Comisión Directiva y Personal del Colegio Médico de General Roca participan el fallecimiento de la madre de su asociado Dr. Roberto Baez y acompañan a él y a su familia en este doloroso momento.
JOSE LUIS MORALES
Falleció en General Roca los 48 años de edad. Su esposa Mirta Caniupan, sus hijos, sus padres, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Afiliado a UATRE. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES – TRASLADOS – SEPELIOS.
RAUL MANFREDO DE GROSSI
Falleció en General Roca los 75 años de edad. Su esposa , sus hijos, hijos politicos, nietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Sala A de Belgrano 678 de Cervantes, serán destinados a cremacion el dia de mañana. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES – TRASLADOS – SEPELIOS.
ROSALVA DEL CARMEN BRIONES
Falleció en General Roca los 95 años de edad. Sus hijos, hijos politicos, nietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Logos de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.
ELSA VAZQUEZ MARTINEZ
Falleció en General Roca los 91 años de edad. Sus hijos, hijos politicos, nietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Helios de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES – TRASLADOS – SEPELIOS.
JERONIMA JOSEFA ACOSTA VDA. DE BAEZ
Falleció en General Roca a los 91 años. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 18.30 previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Comentarios