Necrológicas de hoy, miércoles 17 de junio de 2026

Chalde, Mabel elida Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Mabel Elida Chalde, a los 82 años de edad, ocurrido el 15 de junio de 2026.La despiden con cariño sus hermanos José Luis, Oscar y Juan José, sus cuñadas, sobrinos y demás familiares.Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Municipal de General Roca.Q.E.P.D.

Pinto Aparicio, Emma Falleció en General Roca a los 84 años. El equipo de Inmobiliaria Claudia Sagripanti acompaña a Paula, Silvina y Juan José en este doloroso momento.

ROTONDARO, BEATRIZ ELENA Falleció en Neuquén el 15 de Junio del 2026 a la edad de 73 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, serán inhumados el 16 de junio a las 10 hs en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

SAMBUEZA, DARMA BEATRIZ Falleció en Neuquén el día 15 de Junio a la edad de 55 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 18:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

MONTESINO, AGUSTINA Falleció en Neuquén el día 16 de Junio a la edad de 99 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 15:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

MOLINA, MARIO VIDAL Falleció en Neuquén el 14 de Junio del 2026 a la edad de 65 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos fueron velados en sala G de calle Rep. de Italia 3979 e inhumados el 15 de Junio a las 14 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

BASCAL, ELADIA MATILDE El Equipo del Centro Norpatagonico de Salud Mental Integral, participa con profundo pesar, el fallecimiento de la Abuela de la Dra Dadi Donnerstag Sanchez, acompañando a sus familiares, amigos y seres queridos, en este difícil momento.