La ronda de los sábados: Quillagua funciona desde 2001 en General Roca y acompaña a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género.

Los sábados a la mañana, la ciudad tiene otro ritmo. Por el borde del canal Grande, María camina sola. Una mujer pasea a su perro y la mira en silencio. Más adelante, dos hombres corren a la par, transpirados, y también parecen observarla. María siente esas miradas, aunque tal vez nadie repare realmente en ella. Lleva un nudo en el pecho y avanza, aunque sienta que nadie puede ayudarla. Un grupo de WhatsApp al que la sumaron recientemente le dice: «No estás sola».

Cuando llega, Pili y Mica corren de un lado a otro. Alguien anuncia que van a compartir algo y despliega una alfombra de colores. Los chicos se acomodan entre risas y agarran un sándwich, un pedazo de bizcochuelo. A pocos metros, las mujeres forman una ronda grande. Sandra toma la palabra y empieza a explicar una actividad sobre cómo construir una hoja de ruta, con pequeños pasos y objetivos. María se escabulle entre ellas como si buscara hacerse invisible, y escucha.

La escena se repite cada sábado en Quillagua, una asociación civil de General Roca que desde 2001 acompaña a mujeres diversas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género, con asesoramiento y orientación legal, espacios de atención psicológica y grupos de contención. Detrás de esa tarea hay un equipo interdisciplinario integrado por psicólogas, psicopedagogas, especialistas en criminalística forense, trabajadoras sociales, abogadas y estudiantes. Son voluntarias que sostienen un espacio sin distinguir días ni horarios.

La primera consigna es recibir a quienes llegan. Les preguntan si hay alguien nuevo, se presentan y cuentan cómo funcionan. El trabajo grupal tiene continuidad. No se trata de reunirse cada semana para conversar sobre violencia, sino de construir un proceso a partir de actividades y objetivos. Cada encuentro retoma lo trabajado en el anterior, incorpora nuevas consignas y termina con una puesta en común. También hay una tarea para la semana siguiente. La reconstrucción, como la vida cotidiana, no se resuelve en un día.

Volver a encontrarse

Susana recuerda la primera vez que llegó en medio del horror que atravesaba su vida. No sabía con qué se iba a encontrar. Ahora lleva tres años en el espacio y puede reconocer los cambios. «Cuando llegué estaba desorientada. El primer día fue eso: desconocer. Ahora siento que volví a encontrarme conmigo misma. No sabía qué persona era y hoy estoy reconstruyéndome. Todavía me falta mucho, pero voy en camino».

Un espacio para compartir: Los encuentros semanales combinan actividades grupales, escucha y herramientas para avanzar en procesos de reconstrucción personal.

En la ronda hay mujeres de distintas edades y realidades económicas. La violencia de género no distingue condición social ni se limita a las agresiones físicas. Algunas atravesaron el aislamiento, el control del dinero y las humillaciones. Cada historia tiene sus particularidades, pero hay experiencias que encuentran un lugar común cuando empiezan a compartirlas.

Juana lleva un año y medio en Quillagua. Faltó apenas cuatro veces y dice que le encanta participar porque siente que el grupo la ayuda. Habla de aprendizajes que no son fáciles. «Es un trabajo largo. Cuesta recuperarse, pero seguimos. Me aporta herramientas para no repetir patrones que a veces una reproduce sin darse cuenta».

El acompañamiento no sucede solamente los sábados. Está en los días que siguen, en las situaciones que vuelven a aparecer, en las decisiones difíciles y en las noches en las que una mujer puede sentirse sin salida. Por eso, el trabajo de Quillagua continúa más allá de la ronda. Natalia llegó hace pocos meses y encontró en las llamadas telefónicas una forma de apoyo que valora.

«Algo que me gusta del grupo son las llamadas. Las chicas del equipo están disponibles y, a veces, atravesás una situación y te van ordenando. Te zamarrean y esa charla no queda solamente en ayudarte a salir del momento, sino que te preguntan: ‘Bueno, ¿qué vamos a hacer?’. Te ayudan a pensar un plan de acción, cómo lo vamos a manejar, qué sí y qué no».

La jornada avanza, las mujeres trabajan juntas y María está ahí. Mueve la cabeza, mira hacia el piso y vuelve a levantar los ojos. Llegó hace un rato con heridas que atraviesan su historia familiar gitana y que, según cuenta, le costó mucho elaborar. Ahora atraviesa una situación judicial en la que le piden que cuente con contención familiar, una red de apoyo que no tiene. Por eso, sentarse entre esas mujeres tiene un significado especial.

«Llegar a un espacio grupal y sentir esto es importante para mí», dice. Agrega que había escuchado hablar de Quillagua en la Defensoría, pero animarse a llegar le llevó tiempo. «Es difícil animarse cuando una carga tanto dolor. Sin embargo, escuchaba a las compañeras y presté atención a lo que contaban, y sentí que esa red de contención existe y es real. Yo no creía que podía ser así».

En este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las estadísticas permiten dimensionar la deuda que existe. A escala mundial, 47.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares durante 2025, unas 129 por día.

Volver a encontrarse: Mujeres de distintas edades y realidades participan de Quillagua, donde encuentran acompañamiento profesional y una red de apoyo.

En Río Negro, según datos del Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial, este año más de la mitad de los expedientes que ingresaron al fuero de Familia de Río Negro corresponden a denuncias por violencia familiar: fueron 10.704 sobre un total de 19.357 (55%), un 2,2% más que en 2025. Los sistemas informáticos registraron 8.149 víctimas, un 2,9% más que el año anterior. Y si bien todavía no esta terminado el relevamiento oficial de la Corte Suprema del 2026, cinco posibles femicidios salieron en los medios este año.

Mirá los datos en 25N: cinco femicidios en Río Negro durante 2026 y crecen las causas por violencia



Un espacio para los chicos

Mientras las mujeres participan de la ronda, los chicos tienen su propio espacio. Juegan, comparten la merienda y trabajan sobre aquello que muchas veces no pueden explicar con palabras. Esa actividad forma parte de Quillagüita, un proyecto que comenzó en abril de 2026 a partir de una necesidad que identificaron las integrantes de la asociación: los hijos también necesitaban expresar sus malestares, emociones y angustias.

«La propuesta busca visibilizar lo que atraviesan las infancias en contextos de conflictos intrafamiliares. Los chicos no son espectadores de la violencia que sucede en sus casas, también quedan expuestos y necesitan herramientas para comprender lo que les pasa», dice una joven psicóloga mientras los observa correr.

En los encuentros combinan juegos tranquilos con actividades grupales de contenido terapéutico. A través de distintas propuestas, trabajan las emociones, los recursos para afrontar situaciones difíciles y las maneras de resolver conflictos. Aprenden, por ejemplo, a pedir ayuda o a utilizar el abrazo mariposa, una técnica de autorregulación emocional.

«Buscamos que puedan narrar experiencias que, por estar todavía en una etapa de construcción psíquica, muchas veces les resulta difícil expresar con palabras o comprender. Lo nombramos como violencia vicaria. Es una forma de violencia en la que los niños quedan expuestos a situaciones de violencia dentro de la familia y ese contexto los transforma, indudablemente, en víctimas también», explica.

También las infancias: Quillagüita comenzó en abril de 2026 para ofrecer a los chicos un espacio propio donde expresar emociones y trabajar sobre las situaciones de violencia que los afectan.

La crueldad como paisaje cotidiano

Lili pregunta qué pasa. Mira a las mujeres que tiene alrededor y pone sobre la mesa una preocupación que atraviesa las conversaciones de Quillagua: la violencia parece haber escalado en su brutalidad. Habla de femicidios, de agresiones que no se limitan a golpes o empujones, de cuerpos mutilados y de una sociedad en la que cuesta cada vez más reconocer el sufrimiento ajeno. «¿Qué está pasando con el ser humano?», pregunta e interpela.

Las preocupaciones exceden lo que observa en las historias que llegan a la asociación. También mira el contexto social y económico en el que se producen las violencias. «Cuando hay crisis económica, la violencia aumenta y acá se percibe«, cuentan desde el equipo.

La pregunta sobre las formas que adquiere la violencia encuentra una posible respuesta en un concepto desarrollado por la antropóloga Rita Segato: «la pedagogía de la crueldad». La expresión refiere a los procesos por los cuales la exposición reiterada a actos crueles y degradantes termina por naturalizarlos. La violencia deja de provocar el mismo rechazo, el sufrimiento ajeno pierde capacidad de conmover y la crueldad puede incorporarse a las formas cotidianas de relacionarse.

La discusión también alcanza a los discursos públicos, los contenidos que circulan en las redes sociales y las formas en que se cuentan las agresiones. Los femicidios, las noticias sobre ataques y los episodios de violencia pueden convertirse en parte de una sucesión de hechos que se consumen y se olvidan rápidamente. El riesgo, desde esta perspectiva, es que la reiteración termine por quitarles dimensión humana a las historias.

Voluntarias

La organización tiene una guardia y un área de admisión. El primer contacto suele ser telefónico y, después, las mujeres pasan a una entrevista con integrantes del equipo técnico. La recepción se realiza en duplas interdisciplinarias, con profesionales de distintas áreas que permiten evaluar cada situación y orientar los pasos siguientes. Actualmente participan 23 mujeres y el equipo técnico está integrado por al menos diez profesionales. Todas trabajan de manera voluntaria.

Ana es psicóloga y forma parte de ese equipo. Su decisión de involucrarse combina su formación profesional con una preocupación personal por una problemática que considera grave. «Las políticas públicas hoy están muy debilitadas; sabemos que este gobierno vació lo que tiene que ver con la asistencia a las víctimas de violencia de género. Entonces, desde un espacio pequeño, en esta ciudad, intento aportar mi granito de arena».

Disponer de fondos puede ser el camino para encontrar soluciones. Desde un paquete de toallitas, hasta ropa, todo es necesario cuando no hay nada. Por eso, reciben aportes a través de sus contactos de WhatsApp.

Una red que sostiene: Quillagua ofrece escucha y acompañamiento más allá de los encuentros semanales, a través de llamadas y mensajes.

El trabajo no se limita a la escucha. Una parte importante del acompañamiento consiste en orientar a las mujeres cuando necesitan recurrir a la Justicia, realizar una denuncia o conocer qué herramientas legales tienen a disposición. Allí intervienen las abogadas del equipo. Desde sus experiencias, cuentan que hay situaciones en las que las mujeres llegan a fiscalías o comisarías y encuentran resistencias para que les tomen una denuncia. Otras veces, les dicen que no cuentan con pruebas suficientes.

«Hay discursos que creíamos que ya se habían dejado atrás. La lucha de las mujeres por sus derechos es constante. Incluso un derecho que ya tenés adquirido tenés que seguir cuidándolo, porque no sabés si después vas a tener que volver a reclamarlo. Instalaron esto de la denuncia falsa, piden pruebas. Mi aporte como abogada, como estudiante permanente de las leyes, es acompañar a las mujeres y orientarlas: decirles ‘esto lo podés hacer’, ‘esto es tu derecho'», dice Anto.

Otra abogada conoce ese recorrido desde adentro. «Muchas llegan con ciertos miedos y sin las herramientas necesarias. Eso también tiene que ver con la educación, y para eso estamos acá. Si bien ha habido reformas y tenemos que reconocer que contamos con leyes muy buenas, casi como las de Suiza, tenemos un presupuesto de Argentina».

El equipo relata que la distancia entre los derechos reconocidos por las leyes y las posibilidades concretas de ejercerlos aparece en distintos momentos del acompañamiento. La demanda de procesos judiciales, en salud pública es enorme, los juzgados y hospitales están desbordados y el personal resulta insuficiente.

En Quillagua, mientras tanto, la respuesta se construye desde un espacio pequeño, con recursos humanos que aportan su tiempo y sus conocimientos sin pedir nada a cambio. «Recibimos a todas las mujeres diversas y el mensaje es que se animen a venir. Si ellas se animan, el equipo no puede fallar», dicen. No reemplazan las obligaciones del Estado ni pueden resolver por sí solas las dificultades de un sistema que necesita más recursos y mejores respuestas. Pero sostienen una red que recibe a las mujeres, las orienta y las acompaña cuando las instituciones no alcanzan, para que no estén solas.

Quienes necesiten ayuda o conozcan a alguien que esté atravesando una situación de violencia, o quieran hacer un aporte pueden comunicarse con la guardia de Quillagua al 2984 666605. @asociacion.quillagua.



Movilizaciones en la región por el 25N

Distintas organizaciones volverán hoy a las calles de Neuquén y Río Negro para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En Neuquén capital, la concentración será a las 18 en el monumento a San Martín, mientras que en Cipolletti habrá una feria desde las 17 en la plaza de la Justicia y luego una marcha a las 18. En Bariloche, la convocatoria será a las 18 en Onelli y Moreno.

Las actividades también tendrán continuidad en los próximos días. En Viedma, se realizará este miércoles, de 10 a 12, una charla sobre acceso a la Justicia y protección de las sobrevivientes en el Concejo Deliberante. En General Roca, el Consejo Local de Mujeres Diversas organizó para el 27 de noviembre, de 18 a 21, una jornada en el auditorio de FADECS/FADEL, con una charla central de la periodista y docente Paula B. Giménez y un panel sobre distintas expresiones de violencia.



