Necrológicas de hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 26 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
MARIA DEL CARMEN CRESPO
Falleció en General Roca los 75 años de edad. Su hemana Alicia y demas familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda Roca 649 recibieron sepultura ayer en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.
OLGA GARCIA VDA DUPLAA
Falleció en General Roca los 87 años de edad. Sus hijas, hijos políticos, sobrinos nietos y familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Helios de Avenida Roca 649 recibieron sepultura ayer en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES – TRASLADOS -SEPELIOS.
Olga Antonia Garro
Fallecio en Gral Roca a los 87 años. Su hermana Elena, sus hermanos politicos Alicia Martin y Luciano Sandoval, sus sobrinos y sobrinos nietos comunican su deceso. Sus restos estan siendo velados en Parroquia Maria Auxiliadora. y mañana miercoles 26/11 se dara sepultura en la Necropolis local a las 9 hs.. Servicios de pompas Funebres Pedro de Venecia s.s
