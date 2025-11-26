Necrológicas de hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025

MARIA DEL CARMEN CRESPO Falleció en General Roca los 75 años de edad. Su hemana Alicia y demas familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda Roca 649 recibieron sepultura ayer en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.

OLGA GARCIA VDA DUPLAA Falleció en General Roca los 87 años de edad. Sus hijas, hijos políticos, sobrinos nietos y familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Helios de Avenida Roca 649 recibieron sepultura ayer en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES – TRASLADOS -SEPELIOS.