Necrológicas de hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025

bravo, luis rené Directivos y personal de Editorial Río Negro S.A. participan el fallecimiento del padre de su colaboradora Camila Raquel Bravo, acompañándola junto a su familia, en este doloroso momento.

Bertero, Margarita «Chiquita» Muy conmovidas, acompañamos y despedimos a Chiquita Bertero, mamá de Pato, Mari y Fran.Su partida nos llena de profunda tristeza, pero también de gratitud por todo lo que dejó: amor, fortaleza, enseñanzas y, especialmente, sus hijos, cuya unión es el reflejo de su inmenso corazón.Estamos junto a ustedes hoy y siempre, sosteniéndolos con amor, memoria y presencia. Que la luz de Chiquita los siga guiando y que su recuerdo los abrace por siempre.Ailén, Belén, Dania, Diana, Flor, Pili y Vicky.

LATEULADE, ALBERTO Con profunda tristeza acompañamos a Julian y a su familia. Siempre recordaremos a Alberto con mucho cariño. Andrea, Vale, Barbi, Pau, Cami, Fer, Kevin, Valen y tus sobrinos.