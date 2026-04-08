Necrológicas de hoy, miércoles 8 de abril de 2026
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 8 de abril, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Flores, Mauro
Fallecio en Cinco Saltos a los 32 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos trasladados a Gral Roca y velados en Iglesia Pentecostal de Barrio Belgrano, recibieron sepultura ayer a las 16 Hs en la necropolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales
abad Rodríguez, victoria
Con profundo dolor despedimos a nuestra querida Vicky, amiga de tantos años compartidos. Como mamás que caminamos juntas durantes 15 años, fuimos construyendo lazos de amor, sostén y amistad que hoy se vuelven aún más valiosos. Agradecemos cada encuentro, cada charla y cada momento vivido. Descansa en paz querida amiga. Te vamos a extrañar. Las Leonas: Norma, Pato, Caro, Lore, Debo, Analía, Fabi y Clau.
abad rodríguez, victoria
La Asociación Bancaria Seccional Rio Negro Oeste, la Asociación Mutual Bancarios de Rio Negro, participan el deceso de su afiliada y asociada, acompañando a sus familiares y amigos ante tan irreparable pérdida.
Abad Rodriguez, Victoria
Falleció en Gral Roca a los 50 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados en salón Helios de Av Roca 649, serán destinados a cremación. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales
Borzi, Héctor
Falleció en General Roca a los 95 años. Tus amigos y amigas de la «Cena de los Picapiedras» acompañan a la familia en estos momentos de dolor. Te recordaremos siempre como un campeón de la vida y un magnífico ejemplo de como transitar nuestros últimos años.
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