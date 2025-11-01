Necrológicas de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025

En el octavo aniversario de su fallecimiento, su hermana Aida, su cuñado Armando Wieder, sus sobrinos Gastón, Erica y familia lo recuerdan con mucho cariño.

juan alberto satollo

Falleció en General Roca los 78 años de edad. Su hijo Juan, su hija política, sus hermanos, hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.