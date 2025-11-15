Necrológicas de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025

Directivos y personal de Hidrocarburos del Neuquén S.A lamentan el fallecimiento de la tia de nuestros compañeros Sebastián y Ariadna Flores, expresamos nuestro más sincero pésame y acompañamos a su familia en este doloroso momento.

ELENA ESCALES Vda. de Farías

Sus hijos, hermana sobrinos, nietos y demás familiares agradecen los sentidos pésames recibidos en su nombre, e invitan a la misa del domingo 16 de noviembre a las 20 horas en la iglesia Santa Catalina (Allen), a un mes de su fallecimiento, acaecido 18/10.