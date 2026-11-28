CASERES, FABRICIANO Falleció en NEUQUÉN el día 25 de Noviembre, a la edad de 77 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos fueron velados en PARQUE INDUTRIAL, y fueron inhumados a las 14:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

RODRIGUEZ, ADELA CRISTINA Falleció en NEUQUÉN el día 25 de Noviembre, a la edad de 72 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos velados en calle Bahia Blanca 546, y serán inhumados el día 27/11/2026 10:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

SANCHEZ, IGNACIO Falleció en Plottier el día 25 de Noviembre, a la edad de 79 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos fueron velados en calle Bahia Blanca 546, e inhumados a las 16:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

Bonacci, Norita Lucia Annese y flia lamentan mucho el fallecimiento de la querida Norita y saludan con cariño a Adolfo, Adolfito, Juan Pablo y Franco, así como a toda su familia.

Ferracuti de Fedeli, Guita Falleció en Cipolletti. Sus hijas Liliana y Mónica, sus nietos: Valeria y Sebastián, sus nietos políticos Oscar y Camila, y sus bisnietos Lorenzo, Oriana y Atilio, la despedimos con todo el amor que ella nos dió y nos enseñó.Sus restos serán inhumados hoy sábado 28 a las 11,30 hs

Ferracuti de Fedeli, Guita AGRADECIMIENTOPor este medio al Dr Pedro Urdiales, al Dr Pablo Olavego y al Dr Alejandro Quadrini, a su queridisima Ayelen que tanto la acompañó y cuidó con tanto amor, y toda otra persona que colaboraron con nosotros en estos dias finales de nuestra queridisima mamá.Muchas gracias.Liliana y Mónica Fedeli

VAZQUEZ, PETY ETHEL EDITH CALF, participa con dolor su deceso, acaecido en la ciudad de NEUQUÉN a la edad de 86 años y comunica que sus restos fueron inhumados el día 27 de NOVIEMBRE del 2026, a las 16 hs. En el cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

SALGADO, MARIA INES Falleció en Gral. Roca el 27/11/26. Su esposo Horacio Lara, sus hijas Lucía, Carla e Irene y su hermana Paloma la despiden con profundo dolor y amor.

Eguilior, Zulema Nora Siempre con energía y mente positiva. Con proyectos y con ganas de compartir con la familia. Así viviste tu vida.A tres años de tu partida, elegimos recordar tusonrisa y tu entusiasmo.Te extrañamos, hoy y siempre.Denise, Mauro, Benicio y Guillermo.

SALGADO, MARÍA INÉS Falleció el 27/11/2026. Su hermana Paloma Salgado Battistessa e hija Pilar, despiden sus restos y acompañan a su esposo Horacio Lara, hijas Irene, Carla y Lucía en esta nueva etapa que les toca transitar.

SALGADO, MARÍA INÉS Falleció en General Roca el 27/11/2026. Directivos y personal de Editorial Río Negro S.A. participan el fallecimiento de la esposa de su colaborador Horacio Laraacompañándolo junto a su familia, en este doloroso momento.

JUAREZ VDA. DE BELL, GLADI ESTHER Falleció en Gral. Roca a los 80 años. Sus hijos. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D»de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 15 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

SALGADO DE LARA, MARIA INES Falleció en Gral. Roca a los 68 años. Su esposo: Oscar Lara. Sus hijas: Carla, Lucia e Irene y demás familiares comunican su deceso y que sus restos Velados ayer en Sala «A» del Cementerio PARQUE LAS FUENTES hasta las 19.30, serán Cremados e Inhumados en el mismo SERVICIO: EMPRESA DINIELLO