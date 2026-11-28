Necrológicas de hoy, sábado 28 de noviembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, sábado 28 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
CASERES, FABRICIANO
Falleció en NEUQUÉN el día 25 de Noviembre, a la edad de 77 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos fueron velados en PARQUE INDUTRIAL, y fueron inhumados a las 14:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
RODRIGUEZ, ADELA CRISTINA
Falleció en NEUQUÉN el día 25 de Noviembre, a la edad de 72 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos velados en calle Bahia Blanca 546, y serán inhumados el día 27/11/2026 10:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
SANCHEZ, IGNACIO
Falleció en Plottier el día 25 de Noviembre, a la edad de 79 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos fueron velados en calle Bahia Blanca 546, e inhumados a las 16:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
Bonacci, Norita
Lucia Annese y flia lamentan mucho el fallecimiento de la querida Norita y saludan con cariño a Adolfo, Adolfito, Juan Pablo y Franco, así como a toda su familia.
Ferracuti de Fedeli, Guita
Falleció en Cipolletti. Sus hijas Liliana y Mónica, sus nietos: Valeria y Sebastián, sus nietos políticos Oscar y Camila, y sus bisnietos Lorenzo, Oriana y Atilio, la despedimos con todo el amor que ella nos dió y nos enseñó.Sus restos serán inhumados hoy sábado 28 a las 11,30 hs
Ferracuti de Fedeli, Guita
AGRADECIMIENTOPor este medio al Dr Pedro Urdiales, al Dr Pablo Olavego y al Dr Alejandro Quadrini, a su queridisima Ayelen que tanto la acompañó y cuidó con tanto amor, y toda otra persona que colaboraron con nosotros en estos dias finales de nuestra queridisima mamá.Muchas gracias.Liliana y Mónica Fedeli
VAZQUEZ, PETY ETHEL EDITH
CALF, participa con dolor su deceso, acaecido en la ciudad de NEUQUÉN a la edad de 86 años y comunica que sus restos fueron inhumados el día 27 de NOVIEMBRE del 2026, a las 16 hs. En el cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
SALGADO, MARIA INES
Falleció en Gral. Roca el 27/11/26. Su esposo Horacio Lara, sus hijas Lucía, Carla e Irene y su hermana Paloma la despiden con profundo dolor y amor.
Eguilior, Zulema Nora
Siempre con energía y mente positiva. Con proyectos y con ganas de compartir con la familia. Así viviste tu vida.A tres años de tu partida, elegimos recordar tusonrisa y tu entusiasmo.Te extrañamos, hoy y siempre.Denise, Mauro, Benicio y Guillermo.
SALGADO, MARÍA INÉS
Falleció el 27/11/2026. Su hermana Paloma Salgado Battistessa e hija Pilar, despiden sus restos y acompañan a su esposo Horacio Lara, hijas Irene, Carla y Lucía en esta nueva etapa que les toca transitar.
SALGADO, MARÍA INÉS
Falleció en General Roca el 27/11/2026. Directivos y personal de Editorial Río Negro S.A. participan el fallecimiento de la esposa de su colaborador Horacio Laraacompañándolo junto a su familia, en este doloroso momento.
JUAREZ VDA. DE BELL, GLADI ESTHER
Falleció en Gral. Roca a los 80 años. Sus hijos. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D»de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 15 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
SALGADO DE LARA, MARIA INES
Falleció en Gral. Roca a los 68 años. Su esposo: Oscar Lara. Sus hijas: Carla, Lucia e Irene y demás familiares comunican su deceso y que sus restos Velados ayer en Sala «A» del Cementerio PARQUE LAS FUENTES hasta las 19.30, serán Cremados e Inhumados en el mismo SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
SALGADO, MARÍA INES
Acompañamos con mucho cariño a nuestro compañero Horacio Lara y a sus hijas Irene, Carla y Lucía en la despedida de María Inés, a quien recordaremos siempre con afecto. Un abrazo entrañable para toda la familia de Gladis G., Juan Moro, Melina C., Leonardo H., Susana D., Segundo G., Miguel V., Edith C., Natalia L., Jorgelina H., Verónica B., Lorena V., Javier A., Fabio N., Omar M., Marcos C., Angie L. F., Andrea M., Néstor P., Agostina P., Walter R., Alejandro C., Norma N., Lili, Daniela C., Marcos G., Rodrigo S., Mayra D., Juan M. y Joaquín P.
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