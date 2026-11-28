La planta está ubicada en el Parque Industrial de San Antonio Oeste y cuenta con instalaciones para procesar, congelar y almacenar productos de origen marino. Foto: gentileza.

La merluza y el pez gallo que se extraen del Golfo San Matías pueden seguir distintos caminos después de la descarga. En San Antonio Oeste, uno de ellos pasa por una planta que busca ampliar cada vez más las etapas de elaboración antes de que el producto llegue a las góndolas. Azul Pesquera nació hace siete años a partir de un proyecto vinculado a permisos de pesca industriales y hoy prepara una nueva inversión para avanzar en cortes y productos cocinados.

Detrás de la iniciativa está Fabián Gordo, quien recordó que el proyecto comenzó cuando surgió la posibilidad de acceder a permisos de pesca industriales. La normativa provincial exigía presentar una propuesta productiva y, junto con la familia Namus, decidió avanzar con la iniciativa. La aprobación llegó en el Concejo y les permitió elegir un terreno en el Parque Industrial de San Antonio Oeste.

La construcción llevó cinco años. Primero acondicionaron el lote, después avanzaron con las obras y, progresivamente, incorporaron la infraestructura para poner en marcha el establecimiento. El objetivo era procesar la materia prima pesquera y desarrollar productos con valor agregado desde la localidad.

Actualmente, Azul Pesquera trabaja con procesamiento, fraccionamiento, congelado y almacenamiento de pescados y mariscos. La planta cuenta con habilitación de Senasa para esos rubros y tránsito federal, una condición que permite comercializar en distintos puntos del país.

Cuánto procesan y a dónde venden

La operatoria combina ventas a granel con productos destinados al retail, es decir, presentaciones envasadas al vacío para la comercialización en góndolas de supermercados.

Gordo explicó que la planta tiene una capacidad de congelamiento de «dos toneladas diarias para productos retail», aunque habitualmente trabajan alrededor de 1.200 kilos diarios destinados a supermercados. El resto de la operatoria también incluye ventas a granel.

Merluza, pez gallo, langostinos y otros productos del mar forman parte de la oferta que comercializa la firma hacia distintas provincias. Foto: gentileza.

Entre sus clientes se encuentran comercios y distribuidores de distintas provincias, con los que abastece mercados fuera de Río Negro. La comercialización alcanza a localidades de Chubut, Córdoba y Catamarca, y permite llevar productos procesados en San Antonio Oeste a distintos puntos del país.

La propuesta incluye distintos cortes y presentaciones de pescados y mariscos: merluza, merluzón, trucha, pejerrey, cornalito, cazón, pez gallo y lenguado, además de pulpito patagónico, langostino, camarón, calamar, vieyra, cholga y almeja.

La merluza y el pez gallo son algunas de las especies que, según Gordo, «más abundan en el Golfo San Matías» y que forman parte de la actividad que abastece a la planta.

Barcos, cajones y abastecimiento

El circuito también está vinculado a la operatoria pesquera. Gordo explicó que, en su actividad comercial, trabaja con embarcaciones de la familia Namus, entre ellas el Diego Facundo y el Don Daniel, y que además alquila barcos artesanales que opera directamente.

Esas embarcaciones tienen una capacidad aproximada de 300 cajones. Cuando las condiciones permiten salir a pescar, realizan entre 12 y 16 salidas mensuales en promedio, con jornadas en las que el movimiento puede alcanzar los 180 cajones diarios. Cada cajón de merluza ronda los 32 kilos.

La materia prima luego atraviesa distintas etapas dentro de la planta, desde el procesamiento y fraccionamiento hasta el congelado y almacenamiento. Parte se comercializa a granel y otra se acondiciona al vacío, con identificación de lote para mantener la trazabilidad.

Una nueva inversión para cortar y cocinar

El próximo paso de Azul Pesquera será ampliar la planta para incorporar nuevas etapas de elaboración. El proyecto contempla una sala de corte y otra de cocinado, con la intención de avanzar sobre productos de mayor valor agregado.

La propuesta incluye trabajar con cortes como lomos, destinar una parte de la producción al retail y sumar el cocinado de mariscos, especialmente bivalvos. También prevén incorporar dos cámaras de fresco y una máquina de hielo.

El proyecto de ampliación contempla nuevas salas de corte y cocinado, más cámaras de frío y una máquina de hielo, con la proyección de sumar alrededor de 15 puestos de trabajo directos. Foto: gentileza.

La ampliación demandará aproximadamente seis meses y permitirá sumar unos 15 trabajadores directos. Actualmente, la empresa cuenta con 12 empleados en la planta y otros cinco vinculados a su operatoria en el puerto, según indicó Gordo.

Además, mencionó la actividad indirecta que se genera a partir de trabajos de corte que realizan otras organizaciones en la Terminal Pesquera Artesanal.

La inversión apunta a ampliar la capacidad de elaboración en San Antonio Oeste y avanzar sobre productos que requieren nuevas etapas de procesamiento, en una empresa que comenzó con un proyecto asociado a permisos pesqueros y que hoy busca profundizar su participación en la cadena de comercialización.

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