En la quietud nocturna del bosque cordillerano, un pequeño marsupial de hábitos esquivos quedó retratado por el lente automático de los guardaparques de Neuquén. El monito del monte, una joya diminuta de la fauna nativa, apareció en las imágenes obtenidas por cámaras trampa en las Áreas Naturales Protegidas Epu Lauquen y Copahue.

El hallazgo coronó las campañas de observación que también alcanzan a Chañy y Batea Mahuida. Además, confirmó que la especie ocupa sectores donde hasta ahora no existían registros, según difundió el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén.

Desde el organismo resaltaron el valor de estas investigaciones, que nutren el mapa de la biodiversidad provincial y respaldan las decisiones de conservación en el territorio.

Con cámaras trampas, registran al monito del monte. (Gentileza).

Registran al monito del monte en Copahue y Epu Lauquen

Para dar con un animal tan reservado, los equipos técnicos recurrieron a cámaras trampa instaladas en puntos estratégicos del monte. Estos dispositivos permanecen ocultos y se disparan solos ante el menor movimiento o variación térmica, una estrategia ideal para documentar la vida silvestre sin invadir el entorno ni alterar las rutinas de las especies nocturnas.

En el Área Natural Protegida Copahue, la búsqueda comenzó en octubre con el propósito de trazar con mayor precisión el territorio que habita el marsupial. El despliegue dio frutos concretos: las lentes confirmaron su paso por los tres polígonos de muestreo analizados, incluido un rincón del parque que figuraba en blanco en los relevamientos históricos.

Una dinámica similar marcó el pulso de la expedición en Epu Lauquen. El objetivo del trabajo apunta a reconocer los distintos sectores que frecuenta el animal, evaluar el estado de sus grupos y comprender qué condiciones ambientales ofrecen los bosques que elige como hogar.

El pequeño jardinero del bosque templado

Propio de los bosques templados de Argentina y Chile, el monito del monte lleva una vida nocturna entre las ramas de los árboles y guarda una rareza biológica: es uno de los pocos marsupiales capaces de hibernar cuando llega el frío intenso. Su tamaño diminuto contrasta con la enorme tarea que desempeña en la naturaleza patagónica.

Al recorrer las copas en busca de alimento, este mamífero actúa como un incansable dispersor de semillas. Cada fruto que consume se transforma en el germen de futuras plantas, un eslabón silencioso pero decisivo para la regeneración natural y el equilibrio del bosque nativo.

Por sus estrictas exigencias ambientales, su sola presencia funciona como un termómetro confiable del estado de conservación del paisaje. Las fotografías reunidas permiten reconstruir sus desplazamientos y advertir cambios en su distribución con el paso del tiempo, pistas valiosas para cuidar los refugios naturales de la fauna neuquina.