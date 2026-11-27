La obra de la Gran Avenida suma un kilómetro de circulación y nuevas etapas de trabajo. Foto: archivo

La transformación de la Gran Avenida de Neuquén sumará este fin de semana una nueva etapa con la colocación de la base asfáltica en la intersección de Avenida Mosconi y Olascoaga, donde el tránsito permanecerá interrumpido durante el sábado 28 y domingo 29 de noviembre. En paralelo, desde este viernes quedarán habilitados dos cruces transversales y otros 300 metros del eje central del corredor.

Avanza la transformación de la Gran Avenida en Neuquén

La Municipalidad de Neuquén informó que los trabajos en Mosconi y Olascoaga se realizarán sobre ambas manos de la avenida y forman parte de la construcción de la nueva calzada. Para evitar complicaciones, los automovilistas podrán utilizar los cruces de San Luis, en sentido sur-norte, y La Pampa, en sentido norte-sur, que estarán habilitados desde este viernes.

Las nuevas conexiones permitirán recuperar progresivamente la circulación entre ambos lados de la avenida y facilitar los desplazamientos cotidianos. Además, se abrirán 300 metros del eje central, entre Don Bosco y San Luis, que se sumarán al tramo ya habilitado.

De esta manera, quedarán disponibles 1.000 metros continuos de circulación, desde Gatica hasta San Luis. El nuevo sector contará con dos carriles vehiculares y un espacio de estacionamiento provisorio.

La apertura permitirá liberar los laterales de la avenida para avanzar con otra etapa de la obra, que contempla la ejecución de desagües pluviales longitudinales y, posteriormente, la construcción de nuevas veredas y bicisendas.

Desde el municipio señalaron que, durante el desarrollo de los trabajos, se garantizará el acceso peatonal a viviendas y comercios mediante recorridos seguros y señalizados.

La intervención apunta a mejorar la conectividad, la seguridad vial y la circulación en uno de los principales corredores urbanos de Neuquén. Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y utilizar los desvíos previstos durante el fin de semana.