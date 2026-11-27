La Estación de Bombeo de Chelforó es una de las plantas ubicadas a lo largo de la traza del VMOS. Foto: Alma Terzibachian.

Cada vez falta menos para que el oleoducto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) comience a transportar petróleo desde Neuquén hasta la costa de Río Negro, en Punta Colorada. Mientras tanto, el proyecto sumó un nuevo avance con el traspaso a Transcomahue del manejo de la subestación transformadora que abastece a la Estación de Bombeo de Chelforó.

En este escenario se realizó el acto inaugural de la obra, donde el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck realizó una recorrida por las instalaciones, acompañado por el CEO de VMOS, Gustavo Chaab, así como representantes de Transcomahue y OPS (Oilfield Production Services).

“Estoy muy contento de formar parte de este momento tan importante para la Argentina y para el norte de la Patagonia”, expresó Weretilneck en diálogo con Diario Río Negro. “Esta obra es muy importante a nivel técnico, y cuenta con la última tecnología disponible en el mundo”, añadió.

“Ahora VMOS se la ha entregado a Transcomahue, que es la empresa que transporta energía propiedad de la provincia de Río Negro. Ahora tenemos el gran desafío de operarla bajo los mejores estándares de seguridad que necesita el proyecto para poder cumplir con todos sus objetivos de exportación a partir de marzo del año que viene”, indicó.

Foto: Alma Terzibachian.

Para compensar la pérdida de presión durante el recorrido y garantizar que el petróleo llegue a destino en las condiciones operativas requeridas, el sistema incorpora estaciones de bombeo ubicadas estratégicamente a lo largo de la traza. La Estación de Bombeo Chelforó es una de ellas, situada entre la localidad homónima y Chimpay.

La construcción de la planta estuvo a cargo de OPS, y actualmente se están realizando las tareas de comisionado y los últimos ajustes de obra en la subestación eléctrica de 132/6,9 kV, que operará Transcomahue.

La velocidad de VMOS: de Allen a Punta Colorada en 48 horas

El CEO del consorcio VMOS, Gustavo Chaab, explicó que la estación transformadora toma energía de la red de Transcomahue y alimenta las bombas de la Estación de Bombeo N°1(EB1). “El petróleo llega desde Allen, que sale como a 70 kilos de presión, y llega acá a 15 kilos de presión”, contó.

“Entonces, para poder llegar a la costa hay que volver a levantar la presión con bombas, que son las cinco bombas que se mostraron recién (durante la recorrida). Esas consumen aproximadamente 15 megawatts que son alimentados por esta estación que se acaba de inaugurar”, detalló.

Respecto a cuánto tardaría en llegar el petróleo hasta esa zona, comentó: “Acá va a llegar en unos 10 días, y a la costa en unos 30 días. Después, cuando estemos a pleno caudal, una molécula que entra en Allen tardará 48 horas en llegar a Punta Colorada”.

De cara a 2027, adelantó: “Esperamos en enero empezar a cargar el ducto, y en marzo o abril poder llegar al primer barco, porque tenemos que llenar el ducto, llenar los tanques y recién ahí esperar el barco para que pueda cargar y llevarse el primer embarque. Después, cuando estemos a pleno caudal, cada cuatro días vamos a estar cargando un buque”.

La estación de bombeo de Chelforó en detalle: moverá el equivalente a 740.000 barriles por día

La estación de bombeo está diseñada para movilizar un caudal máximo de hasta 118.000 metros cúbicos de crudo por día, equivalente a unos 740.000 barriles. Está optimizada para un caudal nominal de operación de 87.000 metros cúbicos diarios, cerca de 550.000 barriles.

Según explicaron desde OPS, los trabajos comenzaron a fines de marzo de 2025, en un clima adverso, ya que se trata de un sitio con temperaturas muy variadas y fuertes vientos. La terminación mecánica de toda la instalación se alcanzó entre fines de julio y principios de agosto de 2026, luego de 16 meses de trabajo continuo.

“Estuvimos encargados de todo el panorama completo. El proyecto EPC es ingeniería, procura y construcción, hacés la ingeniería, comprás los materiales y lo construís”, relató Danilo Mengarelli, coordinador de proyectos de OPS.

“Entonces, estuvimos desde la etapa de movimiento de suelo hasta lo que se ve hoy acá. lo que es montaje, soldadura, cañería, electricidad, todo completo”, añadió.

Foto: Alma Terzibachian.

El equipamiento de bombeo contempla cinco bombas centrífugas multietapa de despacho, de las cuales cuatro trabajan en servicio y una queda como reserva. Cada una impulsa unos 1.200 metros cúbicos por hora y una altura cercana a los 880 metros de columna de crudo. La descarga al oleoducto se realiza a entre 95 y 100 kilogramos por centímetro cuadrado.

Cada bomba es accionada por un motor eléctrico de 4.500 kilovatios, con variadores de frecuencia de media tensión que permiten ajustar la velocidad de acuerdo con el caudal requerido. En conjunto, el sistema suma 22,5 megavatios de potencia instalada para el bombeo.

La instalación también dispone de cinco filtros tipo canasto de 36 pulgadas en la succión, que se encargan de proteger las bombas de los sólidos que puedan arrastrar el crudo. En materia de seguridad, cuenta con un sistema de detección de fuego y gas, tanque sumidero de doble pared con detección de fugas y recuperación de petróleo, salas eléctricas, sala de control y un generador de emergencia de 250 kVA.

Cómo es la estación que energizará la planta de bombeo

La estación de bombeo recibe energía de una subestación transformadora vinculada al sistema de transporte eléctrico de 132 kilovoltios de la región del Comahue. La instalación se conecta mediante líneas de alta tensión con las estaciones transformadoras de Luis Beltrán y Villa Regina.

La Estación Transformadora Chelforó dispone de dos transformadores de potencia de 15 MVA cada uno, que reducen la tensión para abastecer los equipos de la planta. La obra incluyó la intervención de la línea de alta tensión Luis Beltrán-Villa Regina para incorporar un nuevo punto de suministro eléctrico que permita cubrir las necesidades del sistema.

Foto: Alma Terzibachian.

Como parte de los trabajos también se reemplazaron aproximadamente ocho kilómetros de cable de guardia convencional por cable OPGW, que incorpora fibra óptica y permite mejorar las comunicaciones, el monitoreo y los sistemas de protección de la red.

La subestación fue energizada el 26 de octubre de 2026, después de completar una serie de pruebas y protocolos de comisionado coordinados con Transcomahue. Las verificaciones incluyeron maniobras de interruptores y seccionadores, controles de enclavamientos, señales y alarmas, inyecciones primarias y secundarias, ensayos a tensión reducida y comprobaciones del sistema de puesta a tierra.