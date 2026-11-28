El principal obstáculo que se señala es la reducción o paralización de la formación docente continúa estipulada por ley, afectando el respaldo presupuestario a las provincias.

La falta de financiamiento en las áreas ecológicas en Argentina responde a una política fiscal de ajuste extremo impulsada por el Gobierno de Javier Milei, cuyo objetivo prioritario es alcanzar y sostener el equilibrio fiscal.

El presupuesto nacional prioriza la reducción del gasto del Estado en varias áreas, entre ellas ambiente. La función de ecología y desarrollo sostenible representa apenas una fracción mínima de alrededor del 0,05% al 0,14% del presupuesto total. Vale aclarar que la salud primaria corresponde a las provincias, lo mismo que los recursos naturales, sin embargo, la educación es una responsabilidad compartida entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo un sistema educativo federal. Lo mismo aplica para la Ley de Educación Ambiental Integral (Nro. 27.621) que ordena asignar una partida anual específica en el presupuesto nacional, se debe entender que esta ley, no es una ley de presupuestos mínimos.

Si esto es cierto… Existe una contradicción entre provincias y Nación. Los datos así lo demuestran y reflejan una tensión institucional y presupuestaria real entre Nación y las provincias. Mientras la Constitución y leyes vigentes establecen competencias concurrentes y mandatos de financiamiento, la ejecución y proyección del presupuesto nacional muestran un marcado recorte en las partidas ambientales y educativas

Para que la educación ambiental deje de ser declarativa y transforme las prácticas escolares y estatales, el presupuesto nacional debería blindar cuatro componentes fundamentales: formación docente continua, materiales pedagógicos contextualizados, capacitación estatal obligatoria y etiquetado verde y ejecución provincial, bajo una mirada nacional.

El desfinanciamiento general ha paralizado o reducido las líneas de capacitación docente continua y de calidad.

Al desfinanciar la formación docente, se pierde la capacidad de que el sistema educativo para abordar los conflictos ambientales desde una perspectiva crítica. Se promueve, en su lugar, una versión verde de la educación ambiental, reducida a efemérides, acciones simbólicas o recomendaciones individuales que es más sencilla de implementar y más barata.

Mientras en las aulas se intentan abordar problemáticas críticas como incendios forestales, como los de la Patagonia y Córdoba, deforestación, minería o contaminación hídrica, los docentes carecen de herramientas institucionales y apoyo estatal para transformar el aula en una verdadera extensión crítica del territorio.

Coincido con la idea de que educación ambiental es un proceso integral que busca transformar la relación de las personas con la naturaleza.

Propone una educación que fomente el pensamiento crítico frente al modelo de consumo y desarrollo, promueva valores de cuidado, solidaridad y responsabilidad intergeneracional, que ayude a construir nuevos hábitos y estilos de vida sostenibles. En este sentido, la educación ambiental no se limita a aprender sobre el ambiente, sino que invita a una conversión cultural profunda que permita habitar la nuestra casa común de manera más justa, consciente y respetuosa. Pero, no debe dejarse de lado la información técnica sino adaptarla y equilibrarla con otros enfoques más fáciles de comprender. Eliminar los datos científicos quitaría rigor a las soluciones que podrían aplicarse, como utilizar los datos científicos como punto de partida para resolver un problema concreto del barrio o la escuela.

Para fomentar la problemática ambiental y el desarrollo sustentable en el ámbito educativo, es fundamental integrar la educación ambiental de forma transversal en el currículo y promover proyectos prácticos que conecten a los estudiantes con su entorno. Este enfoque busca pasar de la simple transmisión de datos teóricos a la acción ciudadana, el pensamiento crítico y el compromiso comunitario, como implementar puntos limpios para separar materiales, realizar auditorías de basura y reducir los plásticos de un solo uso convierte a la escuela en un ejemplo coherente de sustentabilidad.

Es necesario implementar la educación ambiental con bases científicas a través de los medios de comunicación donde se requiere transformar la información técnica en mensajes accesibles, continuos y sistémicos, evitando caer en alarmismos vacíos o en enfoques aislados.

La eficiencia de la educación ambiental, a mediano y largo plazo, se reflejará́ en el cambio de comportamiento y actitudes hacia la naturaleza y hacia los seres humanos; en políticas que aseguren una mejor calidad de vida y en una organización de la producción y la economía basada en la racionalidad sustentable.

* Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social.