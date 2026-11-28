Después de que el fuego arrasara decenas de viviendas en la Comarca Andina, cuatro familias volvieron a tener casa gracias a un sistema de bioconstrucción que resiste las llamas mejor que muchos materiales industriales. Se trata de la quincha, un sistema de entramado en madera, revocados con barro de ambos lados actuando de escudo al fuego.

Las viviendas se levantaron en Mallín Ahogado, El Bolsón (Río Negro) y Epuyén (Chubut) con el acompañamiento de la Red de Bioconstrucción de la Comarca Andina (Bioca), una agrupación local de profesionales y vecinos que articulan con la Red ProTierra Argentina. Este espacio nacional y horizontal de cooperación técnica y científica reúne a arquitectos, constructores e investigadores de todo el país dedicados a promover y enseñar la construcción responsable con tierra.

Uno de sus coordinadores nacionales, Rodolfo García Núñez -arquitecto chileno residente en Lago Puelo-, explicó en diálogo con RÍO NEGRO como funciona este modelo que cada vez se expande más por latinoamerica como una alternativa a la construcción convencional.

Los arquitectos detrás del sistema que reemplaza al ladrillo

La Red ProTierra superó este año los 500 integrantes, está presente en todas las provincias y tiene mayor presencia de intergantes en Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Chubut. Trabaja en varios frentes, desde la promoción de ordenanzas municipales que habiliten la construcción con tierra, hasta la investigación en el Conicet y en universidades, además de profesionales de la bioarquitectura que incorporan la tierra como un material más. En la Patagonia la mayoría son arquitectos, aunque también hay carpinteros, albañiles e investigadores.

Trabajo comuniatrio de Bioca y la Red ProTierra. Foto: gentileza.

Muros de barro y madera resistentes a los incendios: qué dicen los ensayos oficiales y cuál es su punto débil

Tras los incendios hubo urgencia por construir y mucha gente dispuesta a donar materiales. Entonces la comisión de Bioca, integrada por arquitectos y otros profesionales, encontró un modelo de vivienda de ejecución rápida, con estructura de madera, y después, a través de jornadas comunitarias, los vecinos cerraron los rellenos y los revoques.

Según Rodolfo, los ensayos de reacción al fuego indican que un muro de quincha, con revoques de barro de más de una pulgada de cada lado, alcanza la clasificación más alta que existe en la normativa argentina. «Es un muro muy apto para incendios de interfase», afirmó.

El punto débil, aclaró, está en los techos y en los aleros, con machimbre y tirantes de madera, por donde suele entrar el fuego en cualquier tipo de vivienda, y señaló que ese diseño es una deuda pendiente en la zona porque los incendios van a seguir ocurriendo.

La Red ProTierra tiene profesionales de la construcción en todas las provincias. Foto: gentileza.

Cuánto cuesta construir con tierra y cómo mantiene el calor en los inviernos patagónicos

Para un territorio donde el frío se extiende unos ocho meses al año, el arquitecto sostuvo que el sistema resulta «perfecto», ya que los rastrojos de cereales que se producen en la propia zona contienen aire estanco y funcionan como un excelente aislante, siempre que el espesor del muro sea el adecuado. Lo comparó con el ladrillo hueco, el más usado en la región, que transmite mucho calor, obliga a mantener la calefacción encendida casi todo el invierno y vuelve calurosas las casas en verano, sobre todo cuando se aísla poco el techo y no se orientan bien los acristalamientos.

En cuanto al costo, indicó que el valor del metro cuadrado no es muy distinto del de un steel frame, un entramado de madera o la mampostería, y que la diferencia radica en que la inversión se destina sobre todo a mano de obra local y no a materiales industriales que llegan de lejos. También rechazó que sea más lento construir. «Cuando está todo bien diseñado y computado, es muy ágil de levantar«, aseguró, y explicó que las demoras dependen de diseños muy orgánicos y artesanales, no del material.

Terremotos y vinchucas: los grandes mitos sobre las casas de barro

El arquitecto identificó tres prejuicios frecuentes. El primero es que no son tan resistentes a los sismos, una idea asociada a las viviendas de adobe sin cálculo ni mantenimiento que cayeron en terremotos, algo que no aplica a las construcciones patagónicas, hechas en madera y con cálculo estructural. El segundo es la sanidad, por la vinchuca en el norte del país, un problema que, según explicó, afecta a cualquier rancho mal sellado y sin limpieza y no es exclusivo de la tierra. El tercero es el estético, el estigma del «rancho» que deriva de la autoconstrucción sin proyecto. «Tenemos un montón de obras con terminaciones hermosas, muchos entran y ni piensan que es con materiales naturales«, dijo.

Además, según indicó, las paredes de arcilla regulan bien la humedad y evitan el moho que suele acumularse en casas de ladrillo y cemento. Para él la clave de todo, desde el confort hasta el gasto en calefacción, es el diseño, y por eso recomendó contar con un profesional que asesore, ya que una casa mal pensada será incómoda con cualquier material.

Actividades durante el último Encuentro Nacional de la Red Protierra Argentina. Foto: gentileza.

¿Se puede pedir un crédito hipotecario para una casa de bioconstrucción?

Sobre los créditos, desmintió que las casas de materiales naturales queden afuera. Lo que se exige, dijo, es que el proyecto esté presentado y aprobado en el municipio correspondiente. Según afirmó, en localidades como Lago Puelo, Esquel, Trevelin, El Bolsón y Bariloche ya presentaron obras con estructura de madera calculada por un ingeniero sin inconvenientes.

La Red ProTierra construyó casas en diferentes puntos de la Argentina.

De perderlo todo en los incendios a levantar su propia casa: cómo funcionan las mingas solidarias en Epuyén

Los vecinos participan a través de las mingas, jornadas que se difunden con horario, con confirmación previa de asistencia y con comida para todos, siempre con alguien a cargo que conoce el proceso. Con Bioca se levantaron cuatro viviendas, construidas desde cero porque el incendio no dejó nada, en una región que según el coordinador sufrió varios siniestros. De acuerdo con las cifras oficiales: en el indencio Confluencia – Mallín Ahogado (2025) se vierona fectadas 221 viviendas (166 pérdidas totales), en Épuyen – La Rinconada (2025) 73 viviendas. Mientras que en el siniestro ocurrido durante este año en Puerto Patriada – Epuyén (2026) fueron perjudicadas 50 viviendas.

Rodolfo contrastó dos modelos de asistencia. Aseguró que Río Negro transfirió fondos a las cuentas de las familias. Mientras que en Chubut, según su relato, en el primer incendio «se entregaron depósitos en corralones a personas que no sabían construir», y respecto a la última emergencia ígnea «aun no se entrega ni la mitad de las viviendas que prometió la provincia de Chubut entregar en menos de 3 meses, y ya va casi un año del incendio».

Desde su mirada, la diferencia entre recibir una casa y construirla entre todos es «un abismo». «Todos los vínculos que se generan cuando estás construyendo tu casa con los vecinos es algo que no se olvida más«, sostuvo, y recordó que familias que recibieron mingas hoy ayudan a levantar otras casas. La logística de Bioca se sostiene con donaciones, ya que los materiales los ponen las familias con fondos provinciales o ayudas recibidas, mientras que la cocina solidaria Brigada Morfi acompaña las jornadas con verduras donadas por chacras agroecológicas, y un grupo de terapeutas asiste a brigadistas y familias que lo perdieron todo.

Actualmente sigue abierta la campaña del proyecto Lumbre, que construye estufas para las casas reconstruidas que todavía no tienen calefacción, con los materiales aportados por la provincia y la mano de obra y la logística a cargo de Bioca.

Ahorro en calefacción: en cuántos años se amortiza la inversión de una vivienda sustentable

Para el arquitecto, una vivienda bien diseñada cuesta lo mismo o un poco menos al construirla, pero la diferencia se nota en su vida útil, porque el gasto en calefacción es muy bajo y, según estimó, a los tres años ya hay «una amortización gigantesca» y a los diez estaría completamente amortizada. La huella de carbono todavía se está desarrollando como indicador, aunque señaló que sus obras tienen cerca de un 90 por ciento de materiales naturales, con cemento en las bases y chapa en las cubiertas de techo. Por eso, si se calculara, lo más probable es que el resultado indique que absorben carbono, ya que la paja, la lana de oveja y la madera lo captan durante su vida útil.

Entiende que se está produciendo un rescate de técnicas y oficios que ya existían, y lo vincula con el crecimiento de la formación, con una diplomatura en bioarquitectura que sería la tercera del país, con participación de integrantes de la red, y con la primera maestría en construcción en tierra, que se abrió este año en Jujuy.

La red realizó además este año su encuentro nacional en la Comarca Andina, durante dos semanas, con talleres, charlas, exposiciones, feria y una asamblea de integrantes. «El próximo encuentro protierra será en una reserva ecológica en Moreno, Buenos Aires», informó.

Cómo encontrar arquitectos y constructores habilitados en todo el país

Quienes quieran construir pueden ingresar a redprotierra.com.ar, donde un mapa muestra a los profesionales de la red según el lugar de la obra, y los profesionales interesados en sumarse pueden completar un formulario de ingreso en la sección «Ingreso a la red».