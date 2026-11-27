La fiscal del caso Lorena Juárez formuló cargos contra una mujer de 34 años acusada de intentar asesinar a su hermano de 31, a quien apuñaló al menos seis veces en el tórax durante una disputa ocurrida en la ciudad de Neuquén. Tras la audiencia, el juez de garantías Luciano Hermosilla hizo lugar al pedido de la acusación y dispuso que la imputada cumpla prisión domiciliaria por el plazo de cuatro meses.

De acuerdo con la teoría del caso expuesta por el Ministerio Público Fiscal, el episodio se registró el 26 de noviembre, alrededor de las 2 de la madrugada, en una vivienda del barrio San Lorenzo donde los hermanos convivían junto a su madre. En ese contexto, el hombre comenzó a gritar e insultar y, en medio de una discusión con su madre, adoptó una postura corporal con intenciones de golpearla con el puño.

Ante esa situación, la mujer intervino colocándose delante de su madre, tomó un cuchillo y le asestó al menos seis puñaladas en la zona del tórax con la intención de matarlo. Tras ser herido, el hombre salió del domicilio y fue retenido por un vecino para evitar que regresara al interior, mientras otra vecina lo asistía colocándole una toalla sobre una de las lesiones para contener la hemorragia. Según la acusación, cuando la víctima le recriminó el ataque, la agresora le respondió: “La próxima te lo clavo en el cuello”.

Debido a la gravedad de las heridas, una ambulancia trasladó al hombre inicialmente al hospital Heller y luego fue derivado al hospital Castro Rendón, donde fue sometido a una intervención quirúrgica y continúa internado.

La fiscal Juárez, acompañada por el asistente letrado Maximiliano Jávega, imputó a la mujer por el delito de homicidio simple en grado de tentativa en carácter de autora, conforme a los artículos 79, 42 y 45 del Código Penal.

Al fundamentar la medida cautelar, la representante fiscal argumentó la existencia de peligro de fuga —dado el grado de violencia del hecho, la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo y la solidez de la prueba— y, principalmente, el riesgo de entorpecimiento de la investigación. En ese punto, advirtió que aún no se halló la ropa que vestía la acusada ni se confirmó cuál fue el arma empleada entre los cuchillos secuestrados, sumado a que al arribar la policía tanto la imputada como su madre brindaron versiones falsas e intentaron responsabilizar del ataque a un testigo.

Tras escuchar los planteos, el juez Hermosilla dio por formulados los cargos y ordenó la prisión domiciliaria de la acusada por cuatro meses.