Buenos Aires habilita a las cooperativas eléctricas a generar su propia energía renovable

La provincia de Buenos Aires habilitó a las cooperativas eléctricas y a las sociedades de economía mixta con concesiones municipales a que puedan generar energía a partir de fuentes renovables para abastecer a sus propios usuarios. De esta manera, se espera incentivar la participación de estos grupos en medidas orientadas a la transición energética.

La sanción de la Ley 15.665 quedó registrada en el Boletín Oficial bonaerense, y modifica el marco regulatorio eléctrico provincial (Ley 11.769) para incorporar la figura del «autogenerador comunitario».

Según la nueva normativa, estas entidades pueden instalar centrales de generación renovable y destinar la electricidad producida, de manera total o parcial, a cubrir la demanda dentro de sus respectivas áreas de concesión. Como condición, deberán contar con la autorización de la autoridad de aplicación.

La ley también habilita que dos o más concesionarios municipales se asocien para desarrollar proyectos de autogeneración comunitaria. La posibilidad de compartir inversiones e infraestructura abre la puerta a iniciativas de mayor escala, destinadas a abastecer a los usuarios de distintas localidades.

En caso de que las entidades busquen comercializar los excedentes de energía producida, deberán constituirse como sociedades anónimas, de acuerdo con las disposiciones de la normativa nacional vigente.

La modificación también amplía los alcances de la Ley 14.838, que establece un régimen de promoción para la generación de energía renovable en territorio bonaerense. A partir de ahora, las cooperativas y sociedades de economía mixta que sean titulares de centrales destinadas a abastecer a sus asociados y usuarios podrán acceder a los beneficios previstos en ese régimen.

Otro de los puntos incorporados es la posibilidad de acceder a líneas especiales de crédito a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La ley establece que el Poder Ejecutivo deberá promover financiamiento a largo plazo y con bajas tasas de interés para los autogeneradores comunitarios.

Los préstamos estarán destinados a la adquisición de componentes y equipos de origen nacional necesarios para instalar centrales de generación renovable. La norma no fija montos ni condiciones crediticias específicas, que deberán definirse posteriormente.

La iniciativa también incorpora entre los objetivos de la política energética provincial el impulso a la transición energética, la investigación del potencial renovable bonaerense y el desarrollo de fabricantes locales de componentes para abastecer tanto al mercado interno como a la exportación.