Las Rojas de Neuquén, listas para su segunda aventura en la Liga Nacional de básquet

Independiente volverá a su casa para disputar su segunda Liga Femenina de básquet. Las Rojas se presentaron en sociedad y encaran la recta final de pretemporada, camino al debut del 11 de octubre, con el duelo neuquino ante Biguá, en La Caldera. Llegaron refuerzos, se mantiene la muy buena base del equipo U21 y el DT será Gabriel Del Egido, quien toma la posta de Marcelo Remolina.

Las caras nuevas son en realidad regresos, porque volvieron Sofía Cabrera (base que ya estuvo en el 2021), Jacqueline Soto (2024), Belén Alegre (2023) y Ornella Santelli (2023). A ellas se les suma Valentina Numa, quien arribará a Neuquén las próximas horas.

El grueso del plantel estará integrado por canteranas o jugadoras de la zona y en ese grupo sobresale Lourdres Briones, quien tuvo una gran actuación en el Regional. También buscarán ganarse un lugar entre las 12, Alina Farías, Clara Remolina, Valentina Canales, Abril Fernández, Hanna Quinteros, Guadalupe Morsucci, Lola Bados, Mia Panei, Maia Grittini, Alemendra Calegari, Priscila Tramanoni y Lara Fava.

Las juveniles tendrán un papel fundamental en la temporada. (Cecilia Maletti)

Del Egido, que conoce a todas las integrantes de la plantilla porque ya hacía las veces de preparador físico y asistente, sumó en su cuerpo técnico a Natalia Osores, ex jugadora y con experiencia como DT. Nadina Sosa seguirá como PF.

La presentación

Gastón Sobisch, presidente de Independiente, estuvo al frente de la presentación oficial del plantel, realizada en el local de McDonald’s cercano a La Caldera. Valoró la permanencia del club en la elite del básquet argentino y también resaltó la importancia de volver a jugar de local en casa. “Cuando Marcelo (Remolina) se puso al frente del proyecto, hace cuatro años, me dijo que íbamos a jugar en primera y acá estamos, por segunda temporada consecutiva”, afirmó.

También resaltó el acompañamiento del gobierno provincial, porque “sin ese aporte, sería imposible encarar un torneo de estas características, sobre todo por el tema delos viajes”, En ese sentido insistió en convocar a las empresas y comerciantes de la zona a sumarse al grupo de sponsors.

Briones, Del Egido, Sobisch, Osores, Soto y Cabrera, durante el encuentro con la prensa. (Cecilia Maletti)

Junto a Sobisch estuvieron Del Egido, Osores y las jugadoras Briones, Cabrera y Soto. El DT se mostró muy entusiasmado por ser la cabeza del grupo y también con la chance de logar uno de los primeros cuatro lugares que clasifican a la siguiente instancia. “Será muy duro, pero ya tenemos un año en la categoría y lo vamos a intentar. Tenemos un gran plantel”, avisó el entrenador.

Las Rojas estarán en la zona C con las vecinas de Biguá, Quilmes y Peñarol de Mar del Plata, Unión de Bahía Blanca, Vélez y Boca, que armó un gran equipo y es candidato al título. Luego del duelo ante las Bigualas del 11 de octubre, Independiente se las verá con Quilmes (15, local), Unión Bahía (23, visitante), Vélez (29, visitante) y Boca (30, visitante).