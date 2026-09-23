La palabra de Jimena Monteverde sobre la salud de Mirtha Legrand: “Está mirando tele y se quiere ir a su casa”

Jimena Monteverde contó detalles sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía. La cocinera aseguró que la conductora se encuentra “muy bien”, descansa correctamente y tiene ganas de regresar a su casa.

En diálogo con Puro Show (El Trece), Monteverde explicó que no mantiene contacto directo con Legrand durante la internación, ya que el acompañamiento y la información están concentrados en su círculo íntimo.

Qué dijo Jimena Monteverde sobre Mirtha Legrand

“Ayer estuvo mirando tele. Se quiere ir a su casa, así que está muy bien”, contó la cocinera al referirse a la evolución de la conductora.

Monteverde también aseguró que Legrand está durmiendo bien y pasa buenas noches, mientras continúa bajo atención médica.

Según explicó, antes de la internación la conductora había presentado mucha tos y, por precaución, sus médicos decidieron que permaneciera internada para controlar su cuadro pulmonar.

“Ya sabíamos que no estaba muy bien, tenía mucha tos y, por precaución, decidieron internarla. Pero no más que eso”, relató Monteverde al recordar cómo atravesaron la situación durante una grabación de La noche de Mirtha.

Quiénes acompañan a Mirtha durante la internación

La cocinera aclaró que no habló directamente con Legrand y que la información sobre su evolución circula dentro de un grupo reducido de familiares y allegados.

“Solamente la familia está y, obviamente, sus allegadas, Moni, Elvira y Gladys están con ella ahí”, explicó.

Monteverde señaló que consulta diariamente para conocer las novedades sobre la salud de la conductora: “Tengo el parte todos los días que pregunto”.

“Todos, todos la extrañan”

Durante la entrevista, Monteverde también habló sobre el vínculo que mantiene con Legrand y destacó el lugar que ocupa la conductora en la televisión.

“Para mí es un honor, imaginate. Es la diva de nuestra televisión y del mundo”, expresó.

Además, aseguró que su ausencia se siente durante las grabaciones y contó que Legrand suele estar pendiente de los detalles de sus programas y estudiar a los invitados.

“Todos, todos la extrañan”, afirmó la cocinera.

Mientras continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, Monteverde transmitió tranquilidad sobre su evolución y destacó que la conductora se mantiene activa y con ganas de regresar a su casa.