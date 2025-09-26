Necrológicas de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025

Roberto Luis García

falleció el domingo 21 de septiembre, en su casa en El Bolsón, a los 82 años. Guardan sus memorias sus hijas Silvana, Emiliana, Catalina y Luciana, y su hijo Gastón. Roberto nació en Cipoleti el 18 de abril de 1943, hijo de Hilda Hoffmayer y Luis Feliciano Garcia. Amante de la música, abrió en Neuquén el primer negocio de discos y equipos de música “Redondos discos”. Más tarde, buscaría la tranquilidad y paz de la vida en El Bolsón, donde vivió junto a Silvia Rickemberg, su pareja por 20 años y madre de tres de sus hijos. Allí trabjaron la tierra cultivando fruta fina sobre las faldas del cerro Piltriquitrón y se rodearon de amigos artistas. Ya viviendo en soledad, “el gallego”, como lo llamaban, se entregó a la meditación durante sus últimos años de vida, práctica que enseño a sus hijas e hijo. Hombre de ojos profundamente azules, consejos sabios y abrazos fuertes, su último deseo es ser cremado y esparcir sus cenizas sobre el Lago Puelo, donde viven también las cenizas de su hermano Daniel.