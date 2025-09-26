Necrológicas de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, viernes 26 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Maria Paula Iglesia Llanos.
Falleció el 22 de septiembre 2025.Te despedimos con amor, acompañamos a Massi, tía Titi, Rodrigo, Patricio y demás familiares en este doloroso momento, tus primos.
domingo alberto cinalli
Personal y Directivos de Via Frutta SA participan su fallecimiento. Despedimos con tristeza a nuestro asesor, acompañando a Silvana, Claudia, Mónica, Javier y demás familiares en este difícil momento.
Roberto Luis García
falleció el domingo 21 de septiembre, en su casa en El Bolsón, a los 82 años. Guardan sus memorias sus hijas Silvana, Emiliana, Catalina y Luciana, y su hijo Gastón. Roberto nació en Cipoleti el 18 de abril de 1943, hijo de Hilda Hoffmayer y Luis Feliciano Garcia. Amante de la música, abrió en Neuquén el primer negocio de discos y equipos de música “Redondos discos”. Más tarde, buscaría la tranquilidad y paz de la vida en El Bolsón, donde vivió junto a Silvia Rickemberg, su pareja por 20 años y madre de tres de sus hijos. Allí trabjaron la tierra cultivando fruta fina sobre las faldas del cerro Piltriquitrón y se rodearon de amigos artistas. Ya viviendo en soledad, “el gallego”, como lo llamaban, se entregó a la meditación durante sus últimos años de vida, práctica que enseño a sus hijas e hijo. Hombre de ojos profundamente azules, consejos sabios y abrazos fuertes, su último deseo es ser cremado y esparcir sus cenizas sobre el Lago Puelo, donde viven también las cenizas de su hermano Daniel.
maría paula iglesia
Gloria y Eduardo Labat participan su fallecimiento acompañando a Titi y Familia en estas horas de dolor.
MARIA PAULA DRA. IGLESIA LLANOS
(17/06/1966-22/09/2025) Con todo nuestro amor y gratitud despedimos a Pauli. Quedará por siempre en nosotros su fuerza, alegría y su forma de abrazar la vida. Tu mamá, hermanos y sobrinos te amamos infinitamente.EMPRESA DINIELLO
MARIA PAULA IGLESIA LLANOS
Ricardo, Beatriz, Agustín, Enrique, Eduardo y Oscar Padín y familias participan el fallecimiento de la querida María Paula acompañando a su prima Lilia Inés y familia en estos tristes momentos.EMPRESA DINIELLO
MARIA PAULA DRA. IGLESIA LLANOS
La Comisión Directiva de Adanil participa su fallecimiento, acompañando a Titi y familia, en tan doloroso momento, elevando una oración por su eterno descanso.EMPRESA DINIELLO
JUAN JOSE RAIMONDO
Todos los dias presente en nuestros corazones. A siete años de tu partida te recordamos con inmenso amor. Tu familia
Comentarios