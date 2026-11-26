Neuquén volvió a ratificar en octubre su peso determinante en el mapa energético de la Argentina. De acuerdo con los datos oficiales relevados por la Subsecretaría de Hidrocarburos del Ministerio de Energía, la provincia concentró tres de cada cuatro barriles de petróleo producidos en el país —exactamente el 75 % del total nacional— y aportó el 73 % del gas natural.

En el segmento petrolero, la actividad alcanzó un promedio de 723.929 barriles diarios durante el décimo mes del año. El volumen representa un incremento del 1,38 % en comparación con septiembre y confirma una curva ascendente sostenida: en la medición interanual frente a octubre de 2025 el crecimiento fue del 23,28%, mientras que el acumulado entre enero y octubre de 2026 exhibe una expansión del 29,06% respecto de igual período del año anterior.

El dominio no convencional y los bloques que empujaron el crudo

Detrás de este nuevo escalón productivo aparece el aporte casi excluyente de los desarrollos no convencionales, que en octubre explicaron el 97,76 % de todo el petróleo extraído en suelo neuquino, con un volumen de 707.659 barriles por día.

El avance mensual respecto de septiembre estuvo apalancado por el rendimiento de seis áreas clave de la cuenca. La mayor contribución provino de La Angostura Sur I, que sumó 11.053 barriles diarios adicionales, seguida por Mata Mora Norte (+3.240 bbl/d) y La Angostura Sur II (+2.571 bbl/d). A ese impulso se acoplaron los incrementos registrados en Bajo del Choique – La Invernada (+1.468 bbl/d), Cruz de Lorena (+1.452 bbl/d) y Bajada del Palo Oeste (+1.275 bbl/d).

El comportamiento del gas

Por el lado del gas natural, la producción provincial se ubicó en octubre en un promedio de 96,94 millones de metros cúbicos por día. El registro implicó una merma del 7,47 % frente a los niveles de septiembre, un retroceso mensual que respondió principalmente a los menores volúmenes aportados por las áreas Aguada de la Arena, Fortín de Piedra, La Calera, Aguada Pichana Oeste, Sierra Chata y Loma La Lata – Sierra Barrosa.

Sin embargo, al ampliar la perspectiva temporal, los indicadores del fluido mantienen un saldo ampliamente favorable. En la comparación interanual contra octubre de 2025, la inyección gasífera mostró un crecimiento del 17,29%, en tanto que el balance acumulado de los primeros diez meses de 2026 arroja una suba del 7,05 % frente al mismo tramo del año pasado.

Al igual que ocurre con el petróleo, la estructura de producción de gas en Neuquén está fuertemente sostenida por los recursos no convencionales, que en octubre representaron el 91,50 % del total provincial al alcanzar los 88,70 millones de metros cúbicos diarios.

Dentro de ese universo, el shale gas aportó 79,27 millones de metros cúbicos por día, mientras que los 9,43 millones de metros cúbicos diarios restantes correspondieron a explotaciones de tight gas, completando un esquema que mantiene a la provincia como el principal motor hidrocarburífero del país.