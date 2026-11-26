Un Toyota Corolla y un camión chocaron de frente este jueves en la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2093, en la zona de Brazo Huemul y Guardaparques, cerca de Villa La Angostura. El siniestro provocó un corte total del tránsito mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Un hombre quedó atrapado dentro del automóvil y personal de Bomberos intervino para rescatarlo. Los ocupantes de los vehículos fueron trasladados al hospital de Villa La Angostura.

Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales. El choque dejó daños materiales en ambos rodados.

Foto: gentileza.

Corte total de tránsito en la Ruta 40

A raíz del siniestro, Vialidad Nacional informó a las 18:40 el corte total de circulación en el kilómetro 2093.

El organismo solicitó a los conductores respetar las indicaciones de las fuerzas de seguridad que trabajan en el sector y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

A las 19:30, el organismo informó que queda reestablecida la circulación con personal policial trabajando.