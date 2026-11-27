Cáceres y González fueron los mejores de Depo Viedma, que no pudo en Mar del Plata. (Prensa Quilmes)

Deportivo Viedma fue de mayor a menor y perdió con Quilmes de Mar del Plata, en la primera escala de la gira por la Liga Argentina de básquet. La ventaja fue mínima (88-87) y el equipo rionegrino quedó con in registro de 5-2. Sigue en el lote de punta y el sábado buscará la recuperación ante el otro representante de La Feliz, Unión.

El conjunto de Guillermo Bogliacino impuso su juego y rápidamente tomó la delantera en el marcador. Por su parte, al Cervecero le costó mantener el ritmo y cometió errores. De esta manera, el visitante logró sacar una ventaja de 9 puntos (14-23) y se quedó con el primer cuarto por 19-25.

En el segundo, Viedma siguió con un buen rendimiento colectivo y buenas rotaciones. Por eso el tablero siguió con supremacía visitante y la diferencia se estiró a 12 (34-22). Quilmes achicó con un par de apariciones ofensivas y se fueron al descanso largo 40-47.

Depo Viedma se queda en La Feliz para jugar contra Unión, el sábado. (Prensa Quilmes)

La segunda mitad fue de Quilmes

La historia cambió por completó en el tercer cuarto. El local ajustó la defensa y esta vez el que se equivocó fue Viedma. Primero llegó el empate en 60 y después el primer corte de Quilmes, que ganó el parcial por 10 (27-17) y pasó al frente 67-63.

En el último cuarto, el quinteto de Mar del Plata tomó el control del juego con una sólida defensa y mayor inteligencia en ofensiva. Depo Viedma fue por la heroica y nunca se entregó, a tal punto que un doble de Mateo Macrini dejó el tablero en ventaja mínima. Faltó poco, pero el equipo capitalino dejó todo.

Los mejores de la cancha

Luciano Cáceres, con 20 puntos, fue el mejor de Viedma, seguido de Gastón Bertona, con 16. Tres jugadores llegaron hasta las 10 unidades: Lucas González, Alfredo Ventura y Macrini. El mejor de la noche estuvo en Quilmes y fue Rafael Albertón Rodríguez, dueño de 17 puntos y 21 rebotes (valoración de 37), mientras que el máximo anotador fue Bryce Beamer, con 21.