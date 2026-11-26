Neuquén Enhebra celebró este jueves sus cinco años de trayectoria con un encuentro en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén, que reunió a más de 30 diseñadores y emprendedores de la región. Los participantes presentaron creaciones que combinan identidad, innovación y tradición en el marco del crecimiento de la moda en la provincia.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, recordó que Enhebra nació en 2021 para dar visibilidad y acompañar el talento local, y destacó la presencia de Artesanías Neuquinas con moda ancestral, fibras regionales, telas ecológicas y teñidos artesanales. «Enhebra es mucho más que un desfile. Es un proyecto que acompaña a los diseñadores y a las escuelas de modelos, con el objetivo de que la moda neuquina tenga trazabilidad», sostuvo.

«Tenemos el sueño de que Neuquén se convierta en la capital de la moda patagónica», María Pasqualini. Foto: gentileza

Pasqualini añadió que la ciudad reúne tanto a creadores emergentes como a referentes de alta costura vinculados a la identidad cultural de Neuquén. «Qué importante es que esa fibra neuquina llegue a Enhebra. Siempre fue uno de nuestros objetivos y hoy podemos decir que está presente», afirmó la funcionaria, quien también expresó: «Tenemos el sueño de que Neuquén se convierta en la capital de la moda patagónica. Trabajamos en ese sentido».

Instalación artística y recorrido de raíces en Neuquén

La directora del Museo Nacional de Bellas Artes, Natalia Michelini, explicó que la edición contó con una instalación diseñada para mostrar la evolución y diversidad de las creaciones neuquinas a través de alta costura, confecciones locales y piezas de artesanía regional.

«Armamos una estructura metálica, bastante brutalista, para mostrar esa combinación entre el arte y el material. La intención es contar el recorrido de los diseños, desde lo más autóctono y regional, pasando por las influencias anglosajonas y españolas, hasta llegar a una propuesta más urbana», detalló Michelini, y remarcó: «La idea también es mostrar eso: mostrar las raíces».

Foto: gentileza

Creadores participantes y microdesfiles en Bellas Artes

El diseñador y organizador de Neuquén Enhebra, Guillermo Del Prete, valoró el aporte de cada participante para cerrar el año y adelantó la continuidad de los microdesfiles en el Museo Nacional de Bellas Artes para el próximo año, tras el balance positivo de este año.

Foto: gentileza

Entre los creadores que formaron parte de esta edición figuran:

Karina Sade , de Kuishuara .

, de . María Rosena y Sofía Ware .

y . Hole y Luz Arpayú.

«Son unos cuantos diseñadores que nos acompañan en esta edición, como para cerrar el año. También se vienen los microdesfiles en el Museo Nacional de Bellas Artes, un proyecto que tuvimos este año y que tuvo mucho éxito, así que volvemos con todo el año que viene», señaló Del Prete, y concluyó: «Cada diseñador tiene su esencia, utiliza sus textiles, su propia paleta de colores y su patronaje. La idea es mostrar eso y que los demás diseñadores se luzcan».