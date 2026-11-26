En los días de calor, la clave está en combinar ingredientes que se puedan preparar con anticipación. Foto: ilustrativa.

Con las altas temperaturas, pasar mucho tiempo frente a la cocina puede convertirse en un desafío. Estas tres opciones combinan ingredientes sencillos, preparaciones rápidas y sabores frescos para resolver el almuerzo sin recurrir a platos pesados.

Cuando el termómetro sube, las ensaladas completas, los wraps y las preparaciones con verduras se convierten en aliados para comer rico, variado y sin complicarse. Con pocos ingredientes y apenas unos minutos, es posible preparar comidas que también se pueden llevar al trabajo o dejar listas con anticipación.

1. Ensalada de pasta fría con pollo y verduras

Lista en 20 minutos

Una opción completa, fácil de preparar y perfecta para aprovechar pollo que haya quedado de otra comida. Se puede servir fría y combinar con distintas verduras según lo que haya en la heladera.

Ingredientes:

1 taza de pasta corta.

1 pechuga de pollo.

1 tomate.

½ pepino.

½ zanahoria rallada.

Aceite de oliva.

Jugo de limón.

Sal y pimienta.

Preparación:

Cocinar la pasta en agua con sal, escurrirla y dejarla enfriar. Cocinar la pechuga de pollo a la plancha y cortarla en cubos o tiras. Cortar el tomate y el pepino en pequeños trozos y rallar la zanahoria. Mezclar todos los ingredientes en un recipiente. Condimentar con aceite de oliva, limón, sal y pimienta.

El secreto: dejarla unos minutos en la heladera antes de servir para que esté bien fresca.

2. Wraps de pollo, palta y vegetales

Listos en 15 minutos

Los wraps son una alternativa práctica para quienes buscan un almuerzo rápido, que no requiera demasiados utensilios y que se pueda comer incluso fuera de casa.

Ingredientes:

2 tortillas para wraps.

1 pechuga de pollo cocida.

1 palta.

Hojas de lechuga.

1 tomate.

2 cucharadas de queso crema.

Sal y pimienta.

Preparación:

Cortar el pollo en tiras finas. Lavar las hojas de lechuga y cortar el tomate en rodajas. Pisar la palta con un poco de sal y pimienta. Untar las tortillas con queso crema y agregar la palta. Incorporar la lechuga, el tomate y el pollo. Enrollar con cuidado, cortar por la mitad y servir.

El secreto: se pueden preparar con anticipación y guardar envueltos en la heladera para tener el almuerzo listo.

3. Ensalada de arroz con huevo y vegetales

Lista en 20 minutos

El arroz también puede convertirse en una comida fresca para los días de calor. Combinado con huevo y vegetales, permite armar un plato sencillo, rendidor y adaptable a los ingredientes disponibles.

Ingredientes:

1 taza de arroz.

2 huevos.

½ morrón.

1 tomate.

½ zanahoria.

Aceite de oliva.

Jugo de limón.

Sal.

Preparación:

Cocinar el arroz, escurrirlo y dejarlo enfriar. Hervir los huevos durante aproximadamente 10 minutos. Cortar el morrón y el tomate en cubos pequeños y rallar la zanahoria. Pelar los huevos y cortarlos en trozos. Mezclar el arroz con las verduras y el huevo. Condimentar con aceite de oliva, limón y sal.

El secreto: si se prepara con arroz que quedó del día anterior, el almuerzo se resuelve todavía más rápido, siempre que haya sido refrigerado correctamente.

Estas recetas permiten variar el menú sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Además, pueden adaptarse con otros ingredientes como atún, choclo, queso, zanahoria, zucchini o distintas hojas verdes.