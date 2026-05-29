Necrológicas de hoy, viernes 29 de mayo de 2026

SANCHEZ SANDOVAL, MERCEDES Falleció en Neuquén el día 27 de Mayo a la edad de 95 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 11:00hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

HERMOSILLA, RUPERTO Falleció en General Roca a los 89 años. Sus hijos: Elia, Eduardo, Alicia, Hugo , Mariela, Verónica, Daniel y Marcos. Sus hijos políticos, nietos, bisnietos, y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 17.30 en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Sava, Jose Ezequiel Oscar y Bochy te despiden con Amor. Te vamos a extrañar!

GUTIERREZ de MARZOLLA, MABEL La Fundación Padre César Rondini participa con hondo pesar el deceso ocurrido a los 72 años en Villa Regina, de quien fuera una gran colaboradora de la Obra del Padre César e integrante de la Comisión Directiva de la Fundación, siendo una ferviente trabajadora desde el inicio de la misma. Oramos por su eterno descanso, pidiendo a Dios resignación y fortaleza para su esposo, hijos, hermana y familias, a quienes acompañamos en estos momentos de tristeza ante la pérdida de Mabel.

ROCHA, MARIA CRISTINA Falleció en Neuquén el día 27 de Mayo a la edad de 71 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos serán inhumados a las 15:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

MORETTI, CACHO Alejandro Cataldi e Isabel Van Der Walt acompañan a su familia en este difícil momento y despiden a su amigo Cacho con profundo dolor.