Avanza el proyecto para poner cámaras en las escuelas de Neuquén: los lugares donde no podrán filmar

El proyecto que pretende instaurar un “sistema de videovigilancia” en las escuelas de Neuquén dio un nuevo paso ayer en la Legislatura. Luego de haber recibido modificaciones en algunos de sus artículos, la comisión de Educación le dio despacho y habilitó su avance en la Cámara.

La iniciativa fue presentada a mediados del mes pasado por dos diputadas aliadas del oficialismo de Rolando Figueroa, Mercedes Tulián (PRO) y Gisselle Stillger (Arriba).

Las legisladoras comentaron que el texto fue socializado con la ministra de Educación, Soledad Martínez, quien, dijeron, pidió por una aplicación progresiva de las cámaras, empezando por el nivel medio.

Cámaras en las escuelas de Neuquén: el contexto del proyecto

La propuesta surgió en medio de la ola de amenazas y mensajes intimidatorios que inquietó en abril a varias escuelas, no solo de Neuquén, sino también de otros puntos del país.

Si bien ya había existido un primer avance en 2024, Tulián recordó que se decidió insistir con el tema y prevenir nuevos hechos de violencia en las escuelas, que también sumaron, el año pasado, una ley que penaliza las agresiones contra el personal docente.

Brenda Buchiniz (Cumplir), que acompañó el proyecto, comentó que el despacho incorporó algunos de sus aportes.

En la nueva redacción, se dejó estrictamente prohibido el uso de sistemas de reconocimiento facial, se ordenó que los dispositivos que capturen imágenes fuera de los establecimientos estén conectados al centro de monitoreo dependiente del ministerio de Seguridad y se fijó como obligación la colocación de cartelería visible indicando la existencia del sistema de videovigilancia.

Cámaras en las escuelas de Neuquén: dónde se podrán colocar y dónde no

El artículo 1 indica que el objeto de la ley es “establecer un régimen de videovigilancia en los establecimientos educativos de gestión pública y privada, destinado a prevenir hechos de violencia y garantizar la protección de la integridad física y psicológica de los estudiantes, docentes y personal no docente”.

Su instalación, se indica en el artículo 3, estará «estrictamente prohibida» en sanitarios y en todo espacio «que afecte de manera directa la intimidad personal».

El orden para su distribución seguirá un criterio progresivo, de acuerdo a «las prioridades que establezca la reglamentación de la ley”. Como criterio inicial, no obstante, se dispuso la cobertura total de las salas correspondientes al nivel medio, extendiéndose posteriormente, y en forma gradual, a los restantes niveles educativos hasta alcanzar «la totalidad de los establecimientos».

La autoridad de aplicación será el ministerio de Educación, en coordinación en cuanto a medidas a tomar con el ministerio de Seguridad y el Consejo Provincial de Educación.

Otro de los cambios que sufrió el texto fue la prolongación del periodo para reglamentar la ley, que pasó de 90 a 180 días en la versión que obtuvo despacho.

Cuando se consultó por la opinión del gremio docente ATEN, Tulián, quien es la presidenta de la comisión, dijo que como ocurrió con propuestas anteriores, «se les pidió opinión a todas las partes, por escrito. De hecho, están a tiempo de hacerlo todavía«.

La ley fue girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Hacienda, donde también deberá recibir despacho para pasar al recinto.