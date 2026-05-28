Servicio a la comunidad: Edersa anunció cortes de luz para Roca y Maquinchao para este viernes 29 de mayo

Edersa anunció distintos cortes programados de luz que se llevarán a cabo este viernes 29 de mayo en Río Negro. Mirá el cronograma completo.

Desde la compañía detallaron que las interrupciones en el suministro se deben a tareas de poda preventiva y mantenimiento de subestaciones transformadoras.

Cronograma de cortes de luz en Río Negro este viernes 28

Los trabajos de personal de Edersa demandará una serie de cortes programados que se llevarán a cabo de la siguiente forma.