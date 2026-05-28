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Servicio a la comunidad: Edersa anunció cortes de luz para Roca y Maquinchao para este viernes 29 de mayo

Los cortes programados se deben a tareas de mantenimiento y modernización de las instalaciones. Conocé el cronograma.

Redacción

Por Redacción

Foto: archivo.

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Edersa anunció distintos cortes programados de luz que se llevarán a cabo este viernes 29 de mayo en Río Negro. Mirá el cronograma completo.

Desde la compañía detallaron que las interrupciones en el suministro se deben a tareas de poda preventiva y mantenimiento de subestaciones transformadoras.

Cronograma de cortes de luz en Río Negro este viernes 28

Los trabajos de personal de Edersa demandará una serie de cortes programados que se llevarán a cabo de la siguiente forma.

  • General Roca: corte de luz de 9.30 a 12.30 en el barrio Chacamonte entre las calles Humberto Canale, Fernando Rajneri, Labo Mascardi y El Maitén; y entre las chacras 185, 196 y 197. Después desde las 13 a las 15 en el sector delimitado entre las calles Mitre, Santa Cruz, Cipolletti y Gadano.
  • Maquinchao: corte de luz de 13 a 14.30 desde las vías del Ferrocarril a calle La Bomba, entre Aguada de la Piedra y Sociedad Rural.

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Edersa anunció distintos cortes programados de luz que se llevarán a cabo este viernes 29 de mayo en Río Negro. Mirá el cronograma completo.

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