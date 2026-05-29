Weretilneck impulsa la adhesión al RIMI para inversiones de pequeñas y medianas empresas en Río Negro

El gobernador Alberto Weretilneck enviará en las próximas horas a la Legislatura de Río Negro el proyecto de ley con acuerdo de ministros para la adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) para atraer a las pequeñas y medianas empresas con proyectos productivos.

La idea del gobernador es que ese proyecto sea uno de los que se trate en la próxima sesión legislativa convocada para el jueves 4 de junio.

El RIMI a nivel nacional fue reglamentado a mediados de abril y apunta a potenciar las inversiones productivas de las pequeñas y medianas empresas cuando realicen inversiones entre 150.000 dólares y 9 millones de dólares. La escala establece montos mínimos para micro empresas con el menor valor; 600.000 dólares para las pequeñas empresas; y entre 3,5 y 9 millones de dólares para medianas, diferenciadas por su tipo.

Según la normativa nacional, las empresas tendrán hasta 2 años para poder llevar a cabo estas inversiones y a partir de allí contarán con un régimen de amortización acelerada de 2 años en el impuesto a las ganancias para los bienes incluídos en el régimen, que pueden ser de capital, de informática y telecomunicaciones.

Weretilneck dijo a RÍO NEGRO que se realizan los últimos ajustes para poder enviar el proyecto de adhesión a la Legislatura y aclaró que se trata de una norma “complementaria de todas las leyes que tiene la provincia como el impulso al desarrollo económico; los beneficios para parques industriales; la baja de Ingresos Brutos para la electricidad y el gas; y de Ingresos Brutos para el patentamiento de vehículos para el transporte y la actividad productiva”.

El mandatario dijo que con el RIMI se busca “darle más potencia a las inversiones” y destacó como norma la aplicación de un 0% de Ingresos Brutos a la actividad productiva.

A la espera del Súper RIGI

Consultado por este diario por el Súper RIGI (oficialmente llamado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias) que promueve el gobierno de javier Milei para las inversiones superiores a 1.000 millones de dólares, el gobernador anticipó su respaldo. “Toda ley que signifique la posibilidad de radicación de inversiones, la provincia adhiere”, afirmó.

Según el mandatario “tenemos condiciones favorables, por ejemplo el hecho de tener agua en disponibilidad suficiente con todas las cadenas de represas y el río y los lagos, y el hecho de tener conectividad energética a nivel nacional, obviamente que es una provincia que puede ser receptora de inversiones de este tipo de características”.

El proyecto del gobierno nacional presentado días atrás tiene un plazo de 5 años y habla de “nuevas actividades económicas” vinculadas a la industria, la tecnología y la prestación de servicios. El ministro de Economía, Luis Caputo, ejemplificó públicamente actividades como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio.

Weretilneck dijo que espera que el Congreso apruebe el Súper RIGI para luego plegarse a la medida, así como Río Negro lo hizo con el RIGI (Régimen de Inversiones a las Grandes Empresas) a mediados de 2024 (con el rechazo de legisladores peronistas), el que calificó como un “elemento central en el desarrollo que la provincia está teniendo hoy. Si nosotros no hubiéramos adherido al RIGI no hubiésemos tenido todos los proyectos de la costa”.

El RIGI fue el primer régimen de incentivo alentado por el gobierno nacional para inversiones de entre 200 y 600 millones de dólares. Río Negro hasta el momento es destinataria de dos grandes inversiones bajo este programa como es la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) desde Allen hasta Punta Colorada y el proyecto Southern Energy para la licuefacción de gas natural en el golfo de San Matías.