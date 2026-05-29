Boca, eliminado y golpeado: “Que de vayan todos” y el primero es Úbeda

El 1-0 cayó como un baldazo de agua fría para Boca, que no tuvo reacción y se despidió de la Libertadores ante su gente. La hinchada, rápidamente, empezó a descargar su frustración con el «Movete, Xeneize, Movete…», pero nada alcanzó para cambiar el rendimiento de los jugadores del cuadro de la Ribera.

Roldan marca el final, Aranda y todo Boca lo sufren. Afuera de la Libertadores en primera ronda. (Clarín Fotografía)

Una vez consumada la temprana eliminación, la gente, enajenada, comenzó a pedir «Que se vayan todos y no quede ni uno solo…». Y el primero de la lista es Claudio Úbeda, quien seguramente dejará de ser el entrenador.

¿Qué dijo Úbeda después del golpazo?

El ciclo de Úbeda al frente de Boca está terminado, pero el DT fue para otro lado cuando le consultaron sobre su continuidad. “No creo que sea el momento para hablar de esto. Tenemos que reunirnos y analizar todo lo que pasó. Después sí tomaremos una decisión”, se limitó a decir en la conferencia de prensa. Más tarde admitió que “siempre dependemos de los resultados” y como fueron negativos, queda claro que es un ciclo terminado.

¿Paredes jugó lesionado?

Leandro Paredes se tomó el posterior izquierdo en numerosas ocasiones durante todo el partido. A horas de ser confirmado en la lista de la Selección Argentina para el Mundial, el volante sintió las molestias propias de la gran cantidad de minutos que tuvo a lo largo de la temporada.

Si bien no pidió el cambio, despertó alarmas por estar notoriamente alejado de su 100% físico, y eso repercutió en el rendimiento de un plantel que contó con numerosas bajas, como lo son las de Agustín Marchesín, Ayrton Costa, Santiago Ascacíbar, Adam Bareiro y Miguel Merentiel, que jugó a menos de una semana de sufrir un leve desgarro.