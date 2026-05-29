Por Vaca Muerta, Argentina es primer productor de gas natural en toda Latinoamérica

Argentina es el mayor productor de gas natural America Latina y el Caribe, con una participación del 21%. Este liderazgo a nivel regional es impulsado principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta, que este año también llevó a que se marquen récords históricos a nivel productivo en el país, mediante la explotación no convencional de hidrocarburos.

En una escala regional, en enero de este año la producción de gas natural alcanzó los 28 mil millones de metros cúbicos, lo que se traduce en un aumento del 27%, comparado con el mismo mes de 2025, que fue de 22 mil millones de metros cúbicos. El dato sale del último Reporte de petróleo y gas natural en América Latina y el Caribe, realizado por la Organización Latinoamericana y Caribeña (Olacde)

En comparación con diciembre de 2025, la producción de gas natural tuvo un incremento mensual de 22%, lo que deja ver una aceleración significativa de la actividad gasífera regional al inicio de 2026.

De acuerdo al organismo, la mayor parte de producción se concentró en un número reducido de países, con Argentina en el primer lugar. Le siguen Trinidad y Tobago con el 20%, que también es uno de los mayores productores y exportadores de gas natural y gas natural licuado (GNL), y Brasil con el 13%, respaldado por el crecimiento de la producción offshore.

En un segundo grupo se encuentran Perú (11%), Venezuela (10%) y Bolivia (9%), países que «continúan desempeñando un papel relevante en el abastecimiento regional de gas natural», de acuerdo al informe. Por último, se menciona a Colombia (5%) y Ecuador (1%).

En cuanto a las importaciones, el 59% del total de gas natural correspondió al comercio intrarregional. Es decir, más de la mitad provino de países de la misma región, lo que refleja «un importante nivel de interdependencia energética» dentro de America Latina y el Caribe, según la Olacde.

Fuente: sieLAC – OLACDE 2026.

Cómo fue la producción de petróleo en Latinoamérica y el Caribe

Sobre la producción regional de petróleo, se registró un incremento interanual del 11%, al pasar de 326 millones de barriles en enero de 2025 a 361 millones este año. En términos mensuales, la producción de enero de 2026 aumentó un 1.1% en comparación con el pasado diciembre.

En este aspecto, Argentina sigue siendo uno de los países protagonistas, pero en el cuarto lugar. Los tres principales productores de la región fueron Brasil, México y Venezuela, que representaron en conjunto el 70% de la oferta petrolera regional.

En enero de este año, más de la mitad de las importaciones totales de petróleo (56%) correspondieron al comercio entre los mismos países de la región, casi en la misma línea que con el gas natural.

En cambio, la mayor parte de las exportaciones totales fueron enviadas otros mercados fuera del subcontinente, mientras que el 22% de ellas tuvo como destino otros países de la región.