David Beckham, del fútbol a la moda: cómo construyó su lugar como ícono del estilo masculino

David Beckham hizo realidad el sueño que tenía desde chico: ser futbolista. Con talento, disciplina y una precisión que lo distinguió en la cancha, se convirtió en uno de los jugadores más admirados de su generación.

Jugó en grandes clubes, disputó 115 partidos con la selección inglesa —59 como capitán— y ganó títulos que marcaron su carrera, entre ellos seis Premier League y una UEFA Champions League. Pero su historia no terminó con el retiro. Lejos de quedarse asociado únicamente al deporte, Beckham construyó una identidad que se extiende a los negocios, las campañas publicitarias y la moda.

Su imagen fue cambiando con los años, aunque siempre mantuvo una característica: la capacidad de probar nuevos códigos sin perder personalidad.

Clásicos con actitud

En su guardarropa conviven trajes de sastrería, prendas básicas, looks deportivos y accesorios elegidos con atención. Beckham entiende que vestirse también es una forma de comunicar: puede apostar por un conjunto formal o por una combinación más relajada, pero los detalles siempre tienen un lugar. Los relojes, en particular, son parte de ese lenguaje personal. “A un inglés le encanta un traje elegante y un bonito reloj. Combinan bien juntos”, afirma.

Su recorrido también refleja cómo el estilo masculino fue ampliando sus posibilidades. De los cambios de look que acompañaron sus años como futbolista a una imagen más depurada, Beckham se anima a explorar distintas siluetas y combinaciones.

No responde a una única fórmula: su sello está en encontrar un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo, con una naturalidad que lo mantiene vigente dentro y fuera de la cancha.

Más allá de la imagen

Detrás de la figura pública hay también un perfil comprometido con causas sociales. Beckham es embajador de Buena Voluntad de UNICEF y participa en iniciativas vinculadas con la protección y el bienestar infantil, además de apoyar acciones relacionadas con la salud y la educación. Una faceta que suma otra dimensión a su trayectoria.

Ese espíritu de evolución es el que comparte con Tudor, la firma suiza de relojería de la que es embajador y cuya campaña Born To Dare celebra a quienes se animan a ir más allá de lo establecido.

Entre los modelos que lleva se encuentra el Black Bay S&G, un reloj de inspiración clásica que combina acero y oro, en sintonía con su gusto por los accesorios atemporales.

Futbolista, empresario y referente de estilo, Beckham construyó una imagen que trasciende las tendencias pasajeras. Su forma de vestir habla de una elegancia personal, con clásicos bien elegidos, atención a los detalles y la libertad de cambiar sin dejar de ser él mismo.

Tudor, tradición relojera

Fundada oficialmente en 1946 por Hans Wilsdorf, creador de Rolex, la firma suiza tiene sus raíces en 1926. Combina la herencia de la relojería clásica con innovación, diseño y experimentación con materiales.

Born to dare: su lema expresa una actitud audaz y la búsqueda constante de nuevos desafíos. Algunas de sus colecciones son Black Bay, Pelagos, Glamour y Style, sus líneas más reconocidas.

David Beckham representa los valores de la firma, con una trayectoria marcada por la superación y la reinvención.