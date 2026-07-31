Los jubilados de la Patagonia necesitan respuestas urgentes

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En la Patagonia, el haber mínimo de jubilados y pensionados de Anses alcanza aproximadamente $586.000 al incorporar el adicional del 40% por zona austral (Ley 19.485) al haber nacional y el bono extraordinario de $70.000. Ese refuerzo, congelado desde marzo de 2024, debería ubicarse hoy cerca de los $154.500 para preservar su poder de compra frente a la inflación acumulada.

La brecha es contundente: mientras los precios de alimentos, servicios y medicamentos continúan subiendo, el ingreso real de quienes perciben la mínima se erosiona mes a mes.

El bono, que en su momento representaba una porción significativa del total, hoy pesa cada vez menos.

El resultado es un haber que, incluso con el plus patagónico, resulta insuficiente para cubrir una canasta básica digna en una región donde el costo de vida es más elevado.

Miles de adultos mayores neuquinos y de toda la Patagonia enfrentan una realidad de ajuste permanente sobre sus ingresos, después de décadas de aportes y trabajo.

A esta licuación se suma el deterioro de las prestaciones del PAMI. Más de dos millones de afiliados quedaron afuera de la cobertura total de medicamentos y deben afrontar parte del costo o realizar trámites de excepción. Las deudas con farmacias generan faltantes de stock, obligando a muchos a recorrer varios locales o interrumpir tratamientos.

En Neuquén, la crisis se siente con fuerza: clínicas privadas restringen atenciones y los hospitales públicos absorben a dos tercios de los afiliados. Medicamentos que antes eran gratuitos ahora representan un gasto que en muchos casos supera lo que queda del haber.

El resultado es una doble presión: ingresos insuficientes y una obra social que no garantiza ni remedios ni atención oportuna.

Se siguen presentando proyectos de ley para mejorar el ingreso de los jubilados pero La Libertad Avanza no los quiere tratar en las comisiones que los derivan seguiremos reclamando e insistiendo y tratando de acordar con los otros bloques el tratamiento de estos temas

Los jubilados enfrentan un escenario insostenible que exige respuestas urgentes.

*Diputado Nacional por Neuquén, PJ-Fuerza Patria.