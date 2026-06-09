Paso elevado de la Avenida Mosconi: los plazos y cómo es la obra en los puentes de ingreso a Neuquén

Ya está en marcha la construcción de las bases de un paso elevado en el acceso por los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti. Es parte de la obra de la Avenida Mosconi.

Desde el Municipio capitalino dijeron que los equipos operativos ejecutan las tareas de cimentación profunda para dar una respuesta definitiva al cuello de botella que afecta la movilidad interprovincial.

Avenida Mosconi: los plazos del paso elevado en el acceso a Neuquén

Sobre el viaducto, desde el Ejecutivo explicaron que los trabajos hidráulicos y de suelo alcanzan una profundidad promedio de más de 17 metros. En total, la planificación contempla la colocación de 48 pilotes de hormigón armado, un esquema que avanza a un ritmo sostenido de una unidad por jornada laboral.

Hasta el momento, el personal operativo completó las primeras 4 fundaciones profundas y se prepara para iniciar el hormigonado de los elementos de vinculación superficial.

Ampliaron desde el Ejecutivo local, que la siguiente fase constructiva consistirá en la vinculación de los pilotes terminados mediante cabezales de hormigón. El cronograma global estipula un plazo de 48 días para finalizar la totalidad de los apoyos subterráneos.

Una vez concluidos estos bloques de base, se iniciará el levantamiento de las estructuras verticales que sostendrán las luces del puente, un proceso que comenzará a ser visible en un plazo estimado de entre 20 y 25 días.

Al respecto, la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, indicó que las armaduras de hierro ya se encuentran preparadas en el obrador y señaló que “a medida que vamos terminando los apoyos, es decir, esos cabezales arriba de los que ya hicimos, ahí comenzamos a hacer las columnas”. La funcionaria puntualizó que los equipos técnicos mantienen un desempeño óptimo en el terreno para sostener los plazos previstos en el pliego.

Foto: Gentileza.

Los otros plazos de la Avenida Mosconi: la obra en Neuquén

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini habló de los avances de la obra de Avenida Mosconi. Señaló que “hace muy poco se incorporó el tercer tramo” y que se calcula que hacia agosto “la obra se va a sentir totalmente unificada”. En este sentido agregó que “dentro aproximadamente de 30 a 40 días ya la ciudad va a tener los semáforos inteligentes” lo que consolida a la Gran Avenida como parte de “una ciudad planificada”.

Recordaron que la avenida contempla el tendido de calzadas con cinco carriles, veredas peatonales amplias y la instalación subterránea de cañerías para mega pluviales de 1,20 metros de diámetro. El proyecto se complementará en un plazo de entre 30 y 40 días con la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de semáforos inteligentes.

Las dimensiones de la obra responden a un diagnóstico de movilidad metropolitana. Los registros municipales obtenidos a través de los tótems de lectura de patentes indican que en las franjas horarias pico, comprendidas entre las 6:45 y las 8:30 de la mañana, ingresan a la ciudad aproximadamente 150.000 vehículos.