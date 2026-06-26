Mariano Gaido recorrió de madrugada la obra de la Avenida Mosconi y detalló el nivel de avance

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, encabezó una recorrida nocturna para supervisar los frentes de trabajo de la Avenida Mosconi, una de las intervenciones de infraestructura urbana más importantes de la ciudad. La inspección se realizó a las cuatro de la madrugada, en el marco de un esquema operativo que mantiene a 70 equipos viales activos de forma continua.

Tras la recorrida, el jefe comunal confirmó que la megaobra civil ya alcanzó un 40% de avance general y que las tareas marchan a un ritmo más acelerado de lo previsto. El proyecto tiene el doble propósito de resolver los anegamientos históricos del centro durante los temporales de lluvia y consolidar una traza de tres carriles por sentido para agilizar el tránsito en la capital. Además, Gaido remarcó que se financia íntegramente con presupuesto municipal y sin endeudamiento.

Tres frentes operativos en simultáneo para acelerar los plazos

«Queríamos verla y monitorearla. Están todos los equipos trabajando, con tres frentes de obra en distintos sectores», explicó Gaido respecto al monitoreo en plena madrugada. El jefe comunal felicitó a las empresas locales involucradas por sostener el ritmo de ejecución durante toda la jornada.

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, aportó las precisiones técnicas sobre el estado del proyecto. Actualmente, las cuadrillas se concentran sobre el sector este de la avenida Olascoaga, donde se realiza el cruce transversal de la calzada para optimizar el escurrimiento del agua hacia la zona de Villa María. Para esta fase, la comuna coordinó el arribo de 500 camiones cargados con conductos de 1.000 milímetros de diámetro.

Soterramiento tecnológico y semáforos inteligentes

Respecto al cronograma diario, Bruno aclaró que las tareas pesadas de asfaltado y hormigonado se concentran a partir de las 9 o 10 de la mañana, franja horaria donde las condiciones de temperatura ambiental son las óptimas para la aplicación de los materiales viales. En paralelo, la obra civil avanza sobre otros componentes clave de la traza urbana: