Alerta naranja por nieve en Neuquén: las zonas afectadas y las horas más complicadas de este viernes 17 de julio

El invierno llegó con todo. La cordillera de Neuquén no puede escapar desde hace varios días de las alertas meteorológicas, en esta ocasión el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que será de nivel naranja y por nieve.

El organismo nacional reportó que este viernes 17 de julio se esperan nevadas persistentes de intensidad moderada a fuerte.

Zonas de Neuquén bajo alerta y las horas más complicadas

En el informe detalló: «Se esperan valores de nieve acumulada entre 40 y 60 cm, pudiendo ser superados en forma puntual». Tras esto explicó que en las zonas más altas, la situación podrá estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco; mientras que en zonas mas bajas, «no se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada».

Respecto a la regiones bajo alerta, estas son:

Cordillera de Aluminé: afectando localidades como Aluminé, Villa Pehuenia, Moquehue y otros parajes de alrededor

Cordillera de Chos Malal: afectando Chos Malal, Tricao Malal y parajes como Caepe Malal, Villa del Curi Leuvú y Los Menucos.

Cordillera de Loncopué: la localidad cabecera, Loncopué; Quintuco; y parajes como Chorriaca (comunidad mapuche), Huncal y Campana Mahuida.

Cordillera de Minas: Andacollo, La Ovejas, Huinganco, Varvarco, Los Miches y Guañacos.

Cordillera de Picunches: La Lajas y alrededores

Cordillera de Ñorquín: Caviahue – Copahue; El Huecú; El Cholar y parajes

En tanto la franja horaria más complicada será durante la noche. El SMN indicó que a partir del atardecer se espera que aumente la intensidad de la nevada. Las condiciones podrían mejorar durante la madrugada.